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Süper Kupa skandalı sonrası Beşiktaş'tan Fenerbahçe, Galatasaray'a çağrı

Süper Kupa skandalı sonrası Beşiktaş'tan Fenerbahçe, Galatasaray'a çağrı
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Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ta, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanması beklenen Süper Kupa finali takımların sahaya çıkmaması nedeniyle iptal edilirken Beşiktaş'tan duygulandıran bir paylaşım geldi.

Beşiktaş'tan Fenerbahçe ve Galatasaray'a tarihe geçecek bir çağrı geldi.

"KAPIMIZ AÇIK"

"Kapımız Açık! Cumhuriyetimizin 100. yılında oynanacak Süper Kupa finalini, uygun bir tarihte, Atamızın semtinde, dünyanın en güzel stadında oynamak üzere, Atatürk sevdalılarını Türk bayraklarıyla Dolmabahçe’ye bekleriz."

Süper Kupa skandalı sonrası Beşiktaş'tan Fenerbahçe, Galatasaray'a çağrı - Resim : 1

Etiketler beşiktaş fenerbahçe galatasaray tarihi çağrı
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