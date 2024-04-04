Süper Kupa'nın hakemi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 7 Nisan Pazar günü Şanlıurfa'da oynanacak Süper Kupa maçını yönetecek hakemi duyurdu.

29 Aralık 2023 tarihinde Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ancak Araplar'ın Atatürk'e yönelik çirkin tutumu nedeniyle iptal edilen maç sonrası Galatasaray ile Fenerbahçe ortak karar alarak sahaya çıkmamış, takımlar İstanbul'a dönmüştü.

Türkiye Futbol Federasyonu, 23 Mart'ta yaptığı açıklamada Süper Kupa karşılaşmasının daha önce belirlendiği gibi 7 Nisan Pazar günü saat 21.30'da Şanlıurfa'da oynanacağını duyurdu.

Bu duyurunun ardından maçın hakemiyle ilgili açıklama da bugün geldi ve TFF, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak Süper Kupa maçını Volkan Bayarslan'ın yöneteceğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda 7 Nisan Pazar günü oynanacak ve saat 21.30'da başlayacak olan müsabakayı Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Serkan Olguncan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Burak Şeker olacak.

Fenerbahçe yabancı hakem istemişti

Sarı-lacivertliler, maçı yabancı hakemin yönetmesini ve tarihin mayısın son haftası olarak değiştirilmesini istemişti.

TFF, Fenerbahçe'ye tarihin zamanında iki kulübün ortak görüşü alınarak belirlendiğini ve değişiklik olmayacağını iletmişti.

Fenerbahçe taleplerine geri dönüşün olumsuz olması halinde U19 takımıyla maça çıkılacağını açıklamıştı.