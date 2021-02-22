Süper Lig şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori takımlar

İddaa şampiyonluk oranları Süper Lig'de oynanan 26. hafta maçları sonrasında güncellendi. Ligin 26. haftasının kritik maçlarından birisi olan Alanyaspor - Galatasaray maçında gülen taraf sarı kırmızılılar oldu. Trabzonspor ise Başakşehir deplasmanında tek golle kazanarak çıkışını sürdürdü. Fenerbahçe ise sahasında Göztepe'ye 1-0 mağlup olarak adeta bir şok yaşadı. Beşiktaş ise bu haftayı bay geçti.



Bu sonuçlar sonrasında Fenerbahçe'nin 2.20 olan oranı 2.50'ye yükseldi. Galatasaray ise aldığı galibiyetler sonrasında oranını git gide düşürdü ve geçtiğimiz haftaki oranı 2.90'ken bu hafta sonunda aldığı galibiyet sonrasında oranını 2.50'ye düşürerek Fenerbahçe'yle oranlarını eşitledi. Beşiktaş ise bay geçtiği haftada oranını 2.90'dan 3.00 yükseltti. Son haftalarda iyi bir grafik çizen Trabzonspor'un oranı 13.00'ten 11.00'e düştü.

Bu sonuçların ardından güncellenen İddaa şampiyonluk oranlarında ise son durum aşağıdaki gibi oluştu:

SÜPER LİG ŞAMPİYONLUK ORANLARI

Galatasaray: 2.50

Fenerbahçe: 2.50

Beşiktaş: 3.00

Trabzonspor: 11.00

GEÇEN HAFTA ORANLARI

Fenerbahçe: 2.20

Galatasaray: 2.90

Beşiktaş: 2.90

Trabzonspor: 13.00