Süper Lig'de PFDK sevkleri açıklandı!

Dursun Özbek, Okan Buruk, Erden Timur, Ahmet Nur Çebi ve Murat Sancak PFDK'ya sevk edildi.

İşte PFDK sevkleri

- Beşiktaş - Sportmenliğe aykırı hareket, hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar

- Fenerbahçe - Saha olayları, çirkin ve kötü tezahürat

- Galatasaray - Sportmenliğe aykırı hareket

- Ahmet Nur Çebi - Sportmenliğe aykırı hareket, hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar

- Dursun Özbek - Sportmenliğe aykırı hareket

- Okan Buruk - Hakem ve diğer müsabaka görevliler hakkında açıklamalar

- Emre Kocadağ - Sportmenliğe aykırı hareket, hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar

- Erden Timur - Sportmenliğe aykırı hareket

- Murat Sancak - Hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar