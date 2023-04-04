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Süper Lig'de PFDK sevkleri açıklandı!

Süper Lig'de PFDK sevkleri açıklandı!
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Dursun Özbek, Okan Buruk, Erden Timur, Ahmet Nur Çebi ve Murat Sancak PFDK'ya sevk edildi.

İşte PFDK sevkleri

- Beşiktaş - Sportmenliğe aykırı hareket, hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar
- Fenerbahçe - Saha olayları, çirkin ve kötü tezahürat
- Galatasaray - Sportmenliğe aykırı hareket
- Ahmet Nur Çebi - Sportmenliğe aykırı hareket, hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar
- Dursun Özbek - Sportmenliğe aykırı hareket
- Okan Buruk - Hakem ve diğer müsabaka görevliler hakkında açıklamalar
- Emre Kocadağ - Sportmenliğe aykırı hareket, hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar
- Erden Timur - Sportmenliğe aykırı hareket
- Murat Sancak - Hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar

Etiketler PFDK sevk süper lig
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