Süper Lig'de PFDK sevkleri açıklandı!
Dursun Özbek, Okan Buruk, Erden Timur, Ahmet Nur Çebi ve Murat Sancak PFDK'ya sevk edildi.
İşte PFDK sevkleri
- Beşiktaş - Sportmenliğe aykırı hareket, hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar
- Fenerbahçe - Saha olayları, çirkin ve kötü tezahürat
- Galatasaray - Sportmenliğe aykırı hareket
- Ahmet Nur Çebi - Sportmenliğe aykırı hareket, hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar
- Dursun Özbek - Sportmenliğe aykırı hareket
- Okan Buruk - Hakem ve diğer müsabaka görevliler hakkında açıklamalar
- Emre Kocadağ - Sportmenliğe aykırı hareket, hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar
- Erden Timur - Sportmenliğe aykırı hareket
- Murat Sancak - Hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol