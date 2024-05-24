Süper Lig'e çıkacak takım belli oluyor: Sakaryaspor'un rakibi Bodrm FK

Trendyol 1. Lig Play-off 2. Tur rövanş maçında Bodrum FK, penaltılar sonucunda Çorum FK’yı 5-4 yenerek finale yükseldi ve Sakaryaspor ile karşılaşmaya hak kazandı.

TFF 1'inci Lig'de Play-Off finalinde Sakaryaspor'un rakibi Bodrum Futbol Kulübü oldu. Deplasmanda Çorum FK ile 1-1 berabere kalan yeşil-beyazlılar rövanş maçında evinde rakibini seri penaltı atışları sonucu 5-4 yendi.

ÜST ÜSTE İKİNCİ KEZ FİNAL

Normal süresi ve uzatma dakikaları golsüz berabere biten maçta Bodrum FK penaltılarda rakibine üstünlük sağladı ve üst üste ikinci kez adını finale yazdırdı. Bodrum FK'nın galibiyetinin ardından İlçe Stadı'nda büyük sevinç yaşandı.

KAZANAN SÜPER LİG'E ÇIKACAK

1'inci Lig Play-Off finali 30 Mayıs Perşembe günü Sakaryaspor ve Bodrum FK arasında Yeni Adana Stadı'nda oynanacak.