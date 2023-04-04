Suudi Arabistan ekibinden Messi'ye görülmemiş teklif!

PSG ile henüz sözleşme yenilemeyen ve sezon sonunda takımdan ayrılacağı iddia edilen Lionel Messi'ye Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'den çılgın bir teklif geldi.

Al Hilal, Lionel Messi'ye yılda 400 milyon euro'dan fazla kazanabileceği bir sözleşme teklif etti.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Messi'nin önceliği ise Avrupa'da kalmak. Öte yandan 35 yaşındaki futbolcunun Barcelona'ya dönme ihtimali de bulunuyor.

Bilindiği üzere Suudi Arabistan ekibi Al Nasr ise Cristiano Ronaldo'ya yıllık 200 milyon euro teklifiyle transferi gerçekleştirmişti.