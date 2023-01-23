Talisca attı, Ronaldo izledi... Al Nassr'da Ronaldo depremi

Rekor bir ücretle Suudi Arabistan Ligi'nde yer alan Al Nassr'a transfer olan dünyaca ünlü yıldız Ronaldo, ilk maçında hüsrana uğrattı.

Cristiano Ronaldo, İngiltere'den kalan 2 maçlık cezasını tamamlamasının ardından Al Nassr formasıyla ilk maçına Al İttifak karşısında çıktı. İlk 11'de sahaya çıkan ve kaptanlık bandını takan dünyaca ünlü yıldızı izlemeye yaklaşık 25 bin futbolsever geldi.

Ligin 14. haftasında oynanan maç, Al Nassr'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 31. dakikada Anderson Talisca kaydetti.

Karşılaşmada 90 dakika boyunca sahada kalan Cristiano Ronaldo ise etkisiz bir performans sergileyerek, taraftarların beklediği oyunu ortaya koyamadı.

İLK MAÇINDAKİ PERFORMANSI

Maçta 40 kez topla buluşan Cristiano Ronaldo, 26 pasının 23'ünde isabet sağladı ve %86 pas oranıyla oynadı. Girdiği 5 ikili mücadelenin 1'inden galip ayrılan 37 yaşındaki yıldız, 1 hava topu mücadelesine giren Ronaldo, rakibine üstünlük sağlayamadı. 8 top kaybı yapan Ronaldo, çektiği iki şutun birinde kaleyi bulabildi. Karşılaşmada 1 faul yapan Ronaldo, 1 kez de ofsayta düştü.

"FUTBOLU KAFASINDA BİTİRMİŞ"

Müsabakada yakaladığı gol fırsatlarını değerlendiremeyen Ronaldo, sosyal medyada tepkiyle karşılaştı. Dünyaca ünlü futbolcunun performansını eleştiren bazı futbolseverler, 'Futbolu kafasında bitirmiş' ve 'Arabistan'a para için gitmiş' gibi yorumlarda bulundular.