Talisca durmak bilmiyor !

Benfica’dan iki yıllığına kiralık olarak geldiği Beşiktaş’ta sergilediği performans ile taraftarların sevgilisi olan Anderson Talisca, daha sonra sürpriz bir şekilde Çin’e gitmişti. Beşiktaş’ın 20 milyon euro’luk satın alma opsiyonunu kullanmadığı Anderson Talisca, Benfica tarafından bu kez Çin Süper Ligi ekiplerinden Guangzhou Evergrande’ye kiralanmıştı. Anderson Talisca, çin macerasına muhteşem bir başlangıç yaptı.

Guangzhou Evergrande’in şampiyonluk yarışında yer almasında büyük pay sahibi olan Anderson Talisca, Henan Jianye deplasmanında takımının farklı galibiyetinde önemli rol oynadı. Karşılaşmanın 29. dakikasında ceza sahası dışından yaptığı muhteşem vuruşla Guangzhou Evergrande’yi öne geçiren Anderson Talisca, takımının soyunma odasına 1-0’la girmesini sağladı. İkinci yarıda bir kez daha sahneye çıkan Anderson Talisca, 57. dakikada Lin Gao’nun attığı golün asistini yaparak Guangzhou Evergrande’yi rahatlattı. Anderson Talisca böylece Çin’de çıktığı 6 maçta 7 gol 3 asistlik bir performansa ulaşmış oldu.

Daha sonra oyundan kopan Henan Jianye karşısında Ricardo Goulart’in 65 ve 86. dakikalarda attığı iki golle farkı açan Guangzhou Evergrande’de Lin Gao, maçın skorunu belirledi. Henan Jianye deplasmanından 5-0 galip dönen Guangzhou Evergrande, maç eksiğine rağmen lider Beijing Guoan ile arasındaki puan farkını altıya indirmiş oldu.