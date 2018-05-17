Talisca Roma yolunda !

Beşiktaş'ta Talisca defteri kapandı. 2 sezon önce Benfica’dan kiralık olarak Siyah-Beyazlı takıma gelen Talisca, bu sürede attığı gollerle ve takımın şampiyonluklarına verdiği katkıyla taraftarın sevgilisi oldu. İki yıllık kiralık döneminin ardından Beşiktaş’ın 21 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunan Talisca, buna rağmen tercihini ayrılıktan yana kullandı. Sezon içinde Benfica ile sözleşmesini 2021 yılına kadar uzatan Talisca’nın önümüzdeki sezon Roma forması giymesi bekleniyor. Benfica’nın 30 milyon euroluk bir bonservis bedeli karşılığında Roma’yla anlaştığı, Anderson Talisca’nın da bu anlaşmaya onay verdiği belirtiliyor.

KENDİSİ DUYURDU

Beşiktaş’ın, Talisca’yı 21 milyon euroluk bonservis bedelini yatırıp, 30 milyon euroya Roma’ya satmak için yaptığı girişimlerin ise sonuçsuz kaldığı bildirildi. Talisca sosyal medya hesabından, “Üst üste 2 yıl oldu. Beşiktaş’ı asla unutmayacağım” mesajını paylaştı.