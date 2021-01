Taraftar coştu! Mesut Özil'den olay yaratan Fenerbahçe açıklaması

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Mesut Özil, son hareketiyle sarı-lacivertli taraftarları bir kez daha heyecanlandırdı. Sosyal medya hesabından taraftarların kendisine sorduğu soruları yanıtlayan Mesut'un bir soruya verdiği cevap dikkat çekti.

Mesut, bir kullanıcının kendisine yönelttiği, "İstanbul'da en sevdiğin semt hangisi?" şeklindeki soruya, "Kadıköy" cevabını verirken, bu yanıt sarı-lacivertli taraftarlar tarafından binlerce beğeni ve yorum aldı.

"Arsenal'de pandemi arasından sonra maalesef değişti”

Arsenal'de oynadığın için mutlu musun sorusuna Mesut, “Birçok iniş ve çıkışlarımız oldu şimdiye kadar ama Arsenal’e katılma kararımdan asla pişmanlık duymadım. Pandemi arasına kadar gelen dönemde Şubat-Mart 2020 dönemi öncesine kadar çok keyifliydi. Birçok kez eğlendik ve olumlu bir dönem geçirdik. Ama pandemi arasından sonra maalesef değişti” yanıtını verdi.



Schalke’ye gelir misin sorusuna "Kolasinac’ın rolünü çalmak istemem. Dürüst olmak gerekirse her zaman Schalke’ye bir sempatim olacak. Tüm kalbimle onlara en iyisini diliyorum. Ama benim için şu anda bir opsiyon değil" yanıtını verdi.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KULÜBÜ FENERBAHÇE

Mesut Özil, “Fenerbahçe’yi sevme sebebin nedir?” sorusuna ise,

“Ben Almanya'da çocukken Fenerbahçe hayranıydım. Almanya'daki herkes büyüdüğünde bir Türk takımını destekliyor. Benimki de Fenerbahçe. Fenerbahçe, İspanya'daki Real Madrid gibi. Ülkenin en büyük kulübü” yanıtını verdi.

I grew up as a @Fenerbahce fan as a kid in Germany - every German-Turkish person supports a Turkish team when they grow up in Germany. And mine was Fenerbahce. Fenerbahce is like Real Madrid in Spain. The biggest club in the country 🇹🇷 https://t.co/Y3hEba79IO