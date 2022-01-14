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Taraftarlar havaalanına akın edecek: Süper Lig ekibinden Luis Nani bombası

Taraftarlar havaalanına akın edecek: Süper Lig ekibinden Luis Nani bombası

Bir dönem ligimizde Fenerbahçe'de top koşturan Luis Nani, 6.5 yıl aradan sonra Türkiye'ye geri dönmeye hazırlanıyor.

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Luis Nani, Türkiye'ye dönmeye hazırlanıyor. Bonservisi elinde olan Nani için Süper Lig'in flaş ekibi Antalyaspor devreye girdi. Edinilen bilgiye göre Nani'ye resmi teklif bile yapıldı. Portekizli yıldız oyuncu bu teklifi düşünmek için Antalyaspor'dan süre istedi.

TARAFTARLAR MESAJ YAĞMURUNA TUTTU

Antalyaspor'un bu hamlesinin ardından taraftarlar Portekizli oyuncunun sosyal medya hesaplarını mesaj yağmuruna tuttu. 6.5 yıl aradan sonra Türkiye'ye dönmeyi planlayan Nani'nin teklife sıcak baktığı öğrenilirken bu transfer önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

Etiketler Antalyaspor antalyaspor bomba luis nani
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