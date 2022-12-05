  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Tarihe geçti: Hem hakem hem profesör

Tarihe geçti: Hem hakem hem profesör

Tarihe geçti: Hem hakem hem profesör
Güncelleme:

Stephania Frappart bir Dünya Kupası maçı yöneten ilk kadın hakem olarak tarihe geçerken dün İngiltere-Senegal karşılaşmasında yardımcı hakem olarak bayrak kaldıran Kathryn Nesbitt de dünya kupalarında bir eleme maçında görev alan ilk kadın hakem olarak kayıtlardaki yerini aldı.

Stephania Frappart bir Dünya Kupası maçı yöneten ilk kadın hakem olarak tarihe geçerken dün İngiltere-Senegal karşılaşmasında yardımcı hakem olarak bayrak kaldıran Kathryn Nesbitt de dünya kupalarında bir eleme maçında görev alan ilk kadın hakem olarak kayıtlardaki yerini aldı.

Aynı zamanda bir kimya profesörü olan ve 10 yıldır Towson Üniversitesi’nde araştırmalarına devam eden Nesbitt hakemlikle profesörlüğün birbirine benzediği görüşünde: “Sürekli karar veriyorsunuz ve karşılaştığınız durum her zaman siyah-beyaz olmuyor. Aynı anda birden fazla datayı analiz etmek ve en iyi kararı vermek zorundasınız.”

Etiketler hakem tarih
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yeni salgın kabusu: 7 çocuk öldü
Market poşetlerine de zam geliyor
Kim Milyoner Olmak İster'de tarihi anlar! 1 milyonluk soruyu açtırdı
İşte sadece kimlikle girebileceğiniz muhteşem ülkeler
Acil servisler dolup taşıyor! Influenza ve rinovirüs alarmı verildi!
100 TL'lik bu hesap acı gerçeği gösterdi
Şevval Sam ile oğlu Taro Emir Tekin'in bakışları sosyal medyayı salladı
Piyasalar yeniden tırmanışa geçti! Dolar, Euro ve altında son durum
Hatay Belediye Başkanı ''Korkuyorum'' diyerek açıkladı: İşte Suriyeli seçmen sayısı
Dar gelirlinin gerçek gıda enflasyonu açıklandı