Tarihe geçti: Hem hakem hem profesör

Stephania Frappart bir Dünya Kupası maçı yöneten ilk kadın hakem olarak tarihe geçerken dün İngiltere-Senegal karşılaşmasında yardımcı hakem olarak bayrak kaldıran Kathryn Nesbitt de dünya kupalarında bir eleme maçında görev alan ilk kadın hakem olarak kayıtlardaki yerini aldı.

Stephania Frappart bir Dünya Kupası maçı yöneten ilk kadın hakem olarak tarihe geçerken dün İngiltere-Senegal karşılaşmasında yardımcı hakem olarak bayrak kaldıran Kathryn Nesbitt de dünya kupalarında bir eleme maçında görev alan ilk kadın hakem olarak kayıtlardaki yerini aldı.

Aynı zamanda bir kimya profesörü olan ve 10 yıldır Towson Üniversitesi’nde araştırmalarına devam eden Nesbitt hakemlikle profesörlüğün birbirine benzediği görüşünde: “Sürekli karar veriyorsunuz ve karşılaştığınız durum her zaman siyah-beyaz olmuyor. Aynı anda birden fazla datayı analiz etmek ve en iyi kararı vermek zorundasınız.”