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  4. 01 Mayıs 2018 18:02

Terim'den Beşiktaş maçı sonrası '75' vurgusu !

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Beşiktaş'la oynadıkları maçtan sonra soyunma odasındaki tahtaya 75 (puan) yazdı.

Terim'den Beşiktaş maçı sonrası '75' vurgusu !
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Beşiktaş'la oynadıkları mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrılan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in soyunma odasındaki tahtaya sezonu bitirecekleri puanı yazdığı ifade edildi.

Oyuncularına teşekkür konuşması yapan tecrübeli teknik adamın sadece 270 dakikalarının kaldığını ifade ettiği ve 3 maçtan da galibiyetle ayrılma beklentisi içinde olduğunu aktardığı belirtildi.

Fotomaç'ın haberine göre Fatih Terim '75' rakamının altına da 'şampiyon Galatasaray' diye yazarak oyuncularını kalan maçlara motive etti.

Galatasaray'ın kalan maçları;

  • Akhisarspor (D)
  • Yeni Malatya
  • Göztepe (D)

Fotomaç

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