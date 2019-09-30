Altınordu 2 - 2 Adana Demirspor (TFF 1. Lig)

TFF 1. Lig’de haftanın kapanış maçında Altınordu sahasında Adana Demirspor’u konuk etti. İzmir ekibi 2-0 geriye düştüğü maçtan beraberlik çıkarmayı başardı.

Konuk ekibin gollerini 29. dakikada penaltıdan Sinan ve 47. dakikada Samed Ali atarken, Altınordu'nun gollerini 49. dakikada Atakan, 78. dakikada Yasin kaydetti.

Bu sonuçla Altınordu 5 puana ulaşırken, namağlup unvanını koruyan Adana Demirspor puanını 10'a çıkardı.

MAÇTAN DAKİKALAR

13. dakikada Okan Derici’nin ceza sahası dışında yaptığı sert vuruşta savunmaya çarpan top az farkla kornere çıktı.

29. dakikada Kerim’in Volkan’ı düşürmesinin ardından hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Sinan topu ağlara yolladı.

37. dakikada sağ kanattan ceza sahasına sokulan Ersel’in şutunda kaleciyi geçip kaleye yönelen topu Hakan çizgiden çıkardı.

47. dakikada Volkan Şen, kale önündeki Samed’e aktardı. Samed’in vuruşunda kaleye giden topa Ravil müdahale etti ancak hakem topun çizgiyi geçtiğine hükmetti ve golü verdi.

49. dakikada Muhammed’in ara pasıyla ceza sahasına sokulan Atakan, dar açıdan düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı.

57. dakikada kazanılan serbest vuruşta Volkan Şen kaleyi yokladı, meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

66. dakikada Altınordu savunmasında yaşanan anlaşmazlığın ardından topu önünde bulan Samed, rakibinden sıyrılıp penaltı noktası üzerinden şutunu çekti, kaleci Erhan ayaklarıyla golü önledi.

78. dakikada Atakan’ın ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Yasin Ozan’ın düzgün vuruşunda skora denge geldi.

74. dakikada Atakan’ın sağdan ceza sahasına kestiği ortada iyi yükselen Oğulcan’ın kafa vuruşunda top direğin üzerinden dışarı çıktı.

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Mert Güzenge xx, Gökhan Memişoğlu xx, Oğuz Kağan Çalışır xx

Altınordu: Erhan xx, Kerim xx, Ravil xx, Sinan xx, Ufuk xx, Berkay xx, Muhammed xx (Burak dk. 86 ?), Okan xx (Oğulcan dk. 59 x), Ersel xx, Atakan xx, Fatih xx (Yasin Ozan dk. 63 x)

Adana Demirspor: Kurtuluş xx, Hakan xx, Semih xx, Adil xx, Mehmet xx, Tevfik xx, Sinan xx, Levent xx (Erdal dk. 61 x), Berk xx, Volkan xx (Vedat dk. 76 x), Samed Ali xx (Stokes dk. 85 ?)

Goller: Atakan (dk. 49), Yasin Ozan (dk. 78) (Altınordu), Sinan (dk. 29 pen.), Samed Ali (dk. 47) (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Ufuk, Fatih, Atakan (Altınordu), Tevfik, Semih, Adil (Adana Demirspor)

