Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi öncesi ikinci şok
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Beşiktaş bu hafta sonu Fenerbahçe ile oynayacağı derbi öncesinde Svenson'un ardından Muleka'yı da kaybetti.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Ankaragücü ile karşılaşan Beşiktaş'ta bir sakatlık yaşandı.
Siyah-beyazlılarda Jackson Muleka, 89. dakikada sakatlandı. Muleka yerine Vincent Aboubakar oyuna dahil oldu.
Muleka'nın son durumu yapılacak detaylı kontrollerin ardından belli olacak. Beşiktaş, ligde hafta sonunda Fenerbahçe'ye konuk olacak.
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