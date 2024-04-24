Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi öncesi ikinci şok

Beşiktaş bu hafta sonu Fenerbahçe ile oynayacağı derbi öncesinde Svenson'un ardından Muleka'yı da kaybetti.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Ankaragücü ile karşılaşan Beşiktaş'ta bir sakatlık yaşandı. Siyah-beyazlılarda Jackson Muleka, 89. dakikada sakatlandı. Muleka yerine Vincent Aboubakar oyuna dahil oldu. Muleka'nın son durumu yapılacak detaylı kontrollerin ardından belli olacak. Beşiktaş, ligde hafta sonunda Fenerbahçe'ye konuk olacak.