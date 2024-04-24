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  5. Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi öncesi ikinci şok

Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi öncesi ikinci şok

Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi öncesi ikinci şok
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Beşiktaş bu hafta sonu Fenerbahçe ile oynayacağı derbi öncesinde Svenson'un ardından Muleka'yı da kaybetti.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Ankaragücü ile karşılaşan Beşiktaş'ta bir sakatlık yaşandı.

Siyah-beyazlılarda Jackson Muleka, 89. dakikada sakatlandı. Muleka yerine Vincent Aboubakar oyuna dahil oldu.

Muleka'nın son durumu yapılacak detaylı kontrollerin ardından belli olacak. Beşiktaş, ligde hafta sonunda Fenerbahçe'ye konuk olacak.

Etiketler Beşiktaş Jackson Muleka Muleka muleka sakatlandı Beşiktaş Fenerbahçe
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