Büyükşehir Belediye Erzurumspor 2 - 2 İstanbulspor

TFF 1. Lig ilk hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile İstanbulspor 2-2 berabere kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada BB Erzurumspor caza sahası önünde Muhammet’in pasıyla topla buluşan Muhsin caza sahasına girerken sert vurarak topu ağlara gönderdi. 0-1

25. dakikada Taylan caza sahası dışından sert şutunda top kaleci Alperen’de kaldı.

34. dakikada Muhammed Enes'in ara pasıyla topla buluşan Muhsin düzgün bir vuruşla kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti. 0-2

52. dakikada BB Erzurumspor’da kazanılan serbest vuruşu kullanan Emrah’ın ortasında arka direkte topa iyi yükselen Taylan topu ağlara gönderdi. 1-2

66. dakikada caza sahası önünde Taylan’ın düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu kullanan Emrah şık bir gol ile takımını beraberliğe taşıdı. 2-2

72. dakikada Taylan’ın caza sahasına ortasında Pote kafayı vurdu kaleci Alperen iki hamlede topa sahip oldu.

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Erkan Özdamar, Oğuz Terzi, Anıl Usta

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Aykut Demir, Hakan Arslan, Hasan Hatipoğlu, Taylan Antalyalı (Dk. 83 Oltan Karakullukçu), Pote, Emrah Başsan, Scuk (Dk. 46 İbrahim Akdağ), Osman Çelik, Sunu (Dk. 46 Rashad Muhammed), Mehmet Murat Uçar

İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Wellington, Eslem Öztürk (Dk. 69 Yunus Emre Yalçın), Ali Dere, Muhammed Enes Durmuş (Dk. 66 Kağan Miray Bağış), İbrahim Yılmaz, Onur Ergün, Cajic (Dk. 89 Ali Aytemur), Etoga, Muhsin Yıldırım, Tuncer Duhan Aksu

Goller: Dk. 6 ve 34 Muhsin Yıldırım (İstanbulspor), Dk. 52 Taylan Antalyalı, Dk. 67 Emrah Başsan (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Sarı kartlar: Dk. 24 Wellington, Dk. 52 İbrahim Yılmaz, Dk. 58 Eslem Öztürk, Dk. 66 Onur Ergün, Dk. 73 Kağan Miray Bağış (İstanbulspor), Dk. 50 Aykut Demir, Dk. 58 İbrahim Akdağ, Dk. 70 Mücahit Albayrak (kulübede) (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

