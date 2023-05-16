Spor Toto 1. Lig'e yükselen 2 takım belli oldu

2. Lig Beyaz ve Kırmızı Gruplarda mücadele eden Kocaelispor ve Çorumspor 1. Lig'e yükselmeyi başardı.

2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Çorum FK, ligin bitimine bir hafta kala Isparta 32'yi 2-1 yenerek Spor Toto 1. Lig'e yükseldi. 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kocaelispor ise ligin bitimine bir hafta kala Kastamonuspor'u 1-0 yenerek şampiyon oldu ve 1. Lige yükselmeye hak kazandı.