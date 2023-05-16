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Spor Toto 1. Lig'e yükselen 2 takım belli oldu

Spor Toto 1. Lig'e yükselen 2 takım belli oldu
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2. Lig Beyaz ve Kırmızı Gruplarda mücadele eden Kocaelispor ve Çorumspor 1. Lig'e yükselmeyi başardı.

2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Çorum FK, ligin bitimine bir hafta kala Isparta 32'yi 2-1 yenerek Spor Toto 1. Lig'e yükseldi.

2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kocaelispor ise ligin bitimine bir hafta kala Kastamonuspor'u 1-0 yenerek şampiyon oldu ve 1. Lige yükselmeye hak kazandı.

Etiketler kocaelispor çorumspor 1.lig
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