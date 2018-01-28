Ümraniyespor liderliği bırakmıyor !

Bayram Bektaş yönetimindeki Ümraniyespor, Ankaragücü'nün kaybettiği haftada Sait Karafırtınalar'ın çalıştırdığı Boluspor'la deplasmanda karşılaştı. Mücadelenin ilk 45 dakikasında gol sesi çıkmadı.

Ümraniyespor'da 45. dakikada oyuna giren İbrahim Akdağ, 73. dakikada rakip fileleri havalandırarak takımını 1-0 öne geçirdi. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Ümraniyespor, mücadeleden 1-0'lık üstünlükle ayrıldı.

Konuk ekip bu galibiyetle puanını 38'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Boluspor ise haftayı 27 puanla kapattı.