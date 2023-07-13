TFF açıkladı: Süper Lig ve 1. Lig'de fikstür çekim tarihi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'deki fikstür çekim tarihlerini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: 2023-2024 Sezonu Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig fikstür çekimleriyle ilgili detaylar belli oldu.

Trendyol Süper Lig fikstür çekimi 18 Temmuz 2023 Salı günü saat 19.30'da TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaz bahçesinde başlayacak etkinlikle gerçekleştirilecektir.

Trendyol 1. Lig fikstür çekimi ise 19 Temmuz 2023 Çarşamba günü saat 19.00'da TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.