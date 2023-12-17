TFF Başkanı Büyükekşi'den istifa açıklaması

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, görevinden istifa edeceği iddialarını yalanladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin istifa edeceği iddiası sosyal medyada gündem oldu. İddialara yanıt veren Büyükekşi, görevinin başında olduğunu belirtti.

Gazeteci Candaş Tolga Işık'a konuşan Mehmet Büyükekşi, "TFF, seçimle gelinen ve seçimle gidilen özerk bir kurum. Görevden alma-verme gibi bir durum yok. Görevimin başındayım. İnsanların neden böyle yaptığını anlamıyorum. Demek ki iyi niyetimiz fazla geliyor." ifadelerini kullandı.