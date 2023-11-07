TFF Başkanı Büyükekşi’den tepki çeken basın toplantısı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi düzenlediği basın toplantısında MHK'da yeni bir yapılanmaya gideceklerini açıklarken, toplantıda gazetecilerden soru almaması büyük tepki çekti.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türk futbolunda kaos yaratan iddiaları yanıtlaması beklenirken, göreve geldiği günden bu yana yaptıklarını anlattığı bir basın toplantısı düzenledi.

Türk futbolunda son günlerdeki kara para aklama, bahis iddiaları ve hakem tartışmaları konusunda gerginlik seviyesi tavan yaparken, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi soru almadığı ve 18 dakika 45 saniye süren basın toplantısında A Milli Takım’ın son dönemdeki başarılarından ve Dünya Kupası hedeflerinden bahsetti.

Ayrıca “MHK’de devrim niteliğinde bir adım atacağız” diyen Büyükekşi, kamuoyunda yankı uyandıran konularla ilgili olarak “Son dönemde kamuoyunu doğru ya da yanlış bilgilendirmelerle meşgul eden tüm soruların cevaplarını 2 gün sonra yazılı olarak kamuoyuyla paylaşacağız.” ifadelerini kullandı.

İşte Büyükekşi’nin açıklamaları:

“Türkiye Futbol Federasyonu olarak bir müddettir futbol ailemizin ortak sorunlarına kalıcı çözümler üretebilmek için önemli bir projeyi hayata geçirebilmek adına yoğun mesai içerisindeyiz. Lakin son zamanlarda ortak problemlerimize yönelik olması gereken eleştirilerin dozu artıp, odağı ve üslubu değişince ve bu eleştiriler problemlere odaklı değil, dedikodulara ve doğrudan federasyonumuza yönelik olunca, bazı söylemlerin toplumumuzu sonradan pişman olunacak vahim sonuçları taşıma riskini görünce, şeffaf ve sorumlu iletişim anlayışımızla 15 günde bir sizlerle buluşacağız.”

“Son dönemde kamuoyunu doğru ya da yanlış bilgilendirmelerle meşgul eden tüm soruların cevaplarını 2 gün sonra yazılı olarak kamuoyuyla paylaşacağız.”

MHK’DE DEVRİM NİTELİĞİNDE YENİLİK

“Türk futbolunun marka değerini artırmak için gayretimizi sürdürüyoruz. Türk futbolunun değerini aşağıya çeken kaos ortamının kimseye faydası yok. Dedikodularla değil, kanıtlara göre konuşmamız gerekiyor. Bunların başında da hakem atamaları gelmektedir. Bu konuda stratejik bir plan çalışmamız da, devrim niteliğinde bir adım atacağız. Başta Almanya olmak üzere Avrupa’da uygulaması olan ve kulüplerimizin de sürecin parçası olduğu MHK’de yeni bir yapılanma sürecini başlatıyoruz.”

“Bu yeni yapılanma başta hakem atamaları olmak üzere klasman kararları ve hakem performansları konusundaki tartışmaları da sonlandıracaktır. Yakın zamanda hayata geçireceğimiz yarı otomatik ofsayt sistemi ile hem teknolojiye yatırıma devam edeceğiz hem de maç içerisinde kararların daha kısa sürede ve doğru verilmesini sağlayacağız.”

“KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN”

“Hakemlerin performanslarını hassasiyetle ve titizlikle takip ediyoruz. Devre arasında MHK tarafından hakem klasmanları belirlenirken tüm bu performansları dikkatle değerlendirmeye alınacağından kimsenin şüphesi olmasın. Her hafta 104 hakem ve gözlemciden oluşan anketleri de belirli aralıklarla kamuoyuyla paylaşacağız.”

“NELER BAŞARDIĞIMIZI HATIRLAYALIM…”

“Bu ailenin tüm fertleri olarak güçlerimizi birleştirmemiz gerekiyor. Dedikodularla değil, kanıtlara göre konuşmamız gerekiyor. Ama madem bugün birlikteyiz, çok kısa başlıklar halinde Türk futbolu için büyük önem arz eden bazı konularda birlikte neler başardığımızı hatırlayalım. Her ne kadar hakem hataları ekseninde kalsak da, dünya bizi farklı boyutlarda konuşuyor. Oysa Türkiye’nin başardıklarını en çok Türkler konuşmalı.”

“DÜNYA YILDIZLARI ÇIKARMAYI HEDEFLİYORUZ”

“Göreve geldiğimiz futbolda yapısal değişiklikler yapacağız demiştik. Futbol akademileri bunun en canlı örneği. Futbol akademileri ile genç yaştaki antrenörlerimizi eğitiyoruz. Bu evlatlarımızdan dünya yıldızları çıkarmayı hedefliyoruz. Milli takımlarımız için kaliteli ve yetenekli oyunculardan oluşan geniş bir oyuncu havuzu oluşturmak istiyoruz. Bu eğitimleri en iyi verebilmek için dünyada başarısıyla öne çıkan firmayla anlaştık.”

“EN İYİ HAKEMLERİ YETİŞTİRECEĞİZ”

“Artık kulüplerimizin stopaj iadelerini altyapılarında kullanabilme kolaylığını getirdik. En büyük kıvılcım niyettir. Biz bu kıvılcımı tutuşturduk. Şimdi bunları kısa bir zamanda hayata geçirmenin sevincini yaşıyoruz. Kurduğumuz hakem akademileri ile geleceğin en iyi hakemlerini yetiştirmek istiyoruz. Üst düzey hakem sayımızı artırmak istiyoruz ve bunu yapacağız.”

“GÜNDEM OLUMSUZ ANLAMDA DEĞİŞTİRİLİYOR”

“Futbolumuzda tarih yazmak için Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile çok önemli bir iş birliğine gittik. Çocuklarımızın futbolla erken yaşta tanışmasını istiyoruz. Eğitimine 6-9 yaşları arasında başlaması gerekiyor. İlkokullarda sınıf öğretmenlerine, ortaokullarda ise beden eğitimi öğretmenlerine eğitim vereceğiz. İlk eğitim Sakarya’da başladı. Uluslararası arenada şampiyonluk kazanacak milli takımlarımızın temelini atıyoruz. Futbolda ne yazık ki gündem olumsuz anlamda değişiyor ya da değiştiriliyor.”

“DÜNYA KUPASI HASRETİNE SON VERMEK İSTİYORUZ”

“Milli Takımımız EURO 2024 grubunda oynadığı 7 maçta 5 galibiyet 1 beraberlik aldı. Son iki Dünya Kupası’nda ilk üçe giren Hırvatistan’ı, deplasmanda tarihinde ilk defa yendik. Konya’da Letonya maçını 4 golle taçlandırdı. Ve Almanya’da düzenlenecek EURO 2024’e gitmeyi garantiledi. Tarihimizde ilk defa eleme gruplarından lider çıkmak için son maçımıza Galler’e gidiyoruz. Yine milli takımımız son dönemlerdeki başarılı performansını dünya sıralamasına yansıttı. Ekim ayı dünya sıralamasında 38. sıraya çıktı. Aralık 2021’den bu yana en iyi derecesine ulaştı. Ekim 2019’dan sonra ilk kez 4 sıralık sıçrama yaptı. Milli takımımız Uluslar Ligi’nde ise B Ligi’ne yükseldi. Hedefimiz A Ligi’ne yükselebilmek. 2 Aralık’ta Hamburg’da Avrupa Şampiyonası kuraları çekilecek. 21 yıl sonra Dünya Kupası hasretine son vermek istiyoruz.”

“Gelelim kadın milli takımımıza. Her fırsatta kadın futboluna özel bir önem veriyoruz diye bahsettim. Gösterdiğimiz bu çabanın karşılığını görmekten mutluluk duyuyoruz. Kadın A Milli Takımımız, Uluslararası C Ligi’nde oynadığı 4 maçın 4’ünü de kazandı. Son 2 maç kala B Ligi’ne çıkmayı garantiledi. UEFA’nın ilgili tüm mecralarında haber oldu. Ayrıca Elazığ’da başlayan seyirci rekoru, Çorum’da yeniden kırıldı.”

“BİR HAYALİ GERÇEKLEŞTİRDİK”

“Türkiye 2008’den bu yana Avrupa Futbol Şampiyonası’na ev sahipliği yapmak için büyük uğraş veriyor. Bu yıl, EURO 2032’yi İtalya ile ortaklaşa düzenleme yetkisini aldık. Bize nasip oldu. Bir hayali gerçekleştirdik. Baktığımızda, özellikle döktüğümüz tere, verdiğimiz emeklere değdi. Tarihimizde ilk kez, dünyanın en büyük spor organizasyonlarından Avrupa Futbol Şampiyonası’na ev sahipliği yapacağız.”

“2032 BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK”

“Modern statlarımız, güçlü altyapımız, ulaşım ağımız ve konaklama çeşitliliğimizle Avrupa Futbol Şampiyonası’nı düzenlemeye her anlamda hazır durumdayız. Eşsiz doğamız, köklü ve zengin tarihimiz ve halkımızın futbola olan sevgi ve ilgisiyle bu şampiyonayı başarıyla gerçekleştireceğiz. EURO 2032’ye ev sahipliği yapmak ülkemize büyük katkılar sağlayacak. 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası, İtalya ile Türkiye arasında eşit olarak dağıtılacak. 2026’ya kadar ev sahibi ülkelerde aday şehirler kesinleştirilecek.”