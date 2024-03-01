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TFF yayın ihalesinde beIN SPORTS ile anlaştı

TFF yayın ihalesinde beIN SPORTS ile anlaştı
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Saran Holding ve beIN SPORTS arasında geçen yayın ihalesi yarışınca sona gelindi. beIN SPORTS TFF ile anlaştı.

Dün toplanan Yayın İhale Komisyonu, istenilen tekliflerin verilmediğini öne sürerek yayın ihalesinin iptal edildiğini açıklamıştı. Söz konusu gelişmeye Saran Holding tarafından çok sert bir bildiri ile yanıt verilmiş ve ihale iptalinin bir tiyatro olduğu belirtilerek, amacın mevcut yayıncıya ihaleyi vermek olduğu aktarılmıştı.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre beIN SPORTS, TFF'ye ilettiği yeni teklifte kulüplerin isteği olan "Yıllık 150 milyon Euro" sınırının üzerine çıktı. Sabuncuoğlu tarafından yapılan paylaşımda "beIN Sports, ihale başında TFF ve Kulüpler Birliği’nin hedeflediği rakam olan 150 milyon euro barajını son teklifiyle aştı. Süper Lig’in yeni yayıncısı beIN Sports olmak üzere! İş resmi imzaya kaldı." ifadeleri kullanıldı.

Etiketler bein sports yayın ihale
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