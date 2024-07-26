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TFF'den Ali Koç'a tebrik mesajı

TFF'den Ali Koç'a tebrik mesajı
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TFF'de yeni başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan çalışanlarına Kulüpler Birliği'ne yeniden başkan seçilen Ali Koç için tebrik mesajı talimatı geldi.

Mehmet Büyükekşi'yi 5 oy farkla mağlup ederek TFF'nin yeni başkanı olan İbrahim Hacıosmanoğlu çalışmalarına ara vermeden başlarken, Fenerbahçe'ye karşı attığı ılımlı adımlarla dikkat çekiyor.

Ali Koç'un yeniden Kulüpler Birliği Başkanı seçilmesi sonrası da Hacıosmanoğlu'ndan flaş bir hamle geldi.

İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Ali Koç'a tebrik mesajı yayınlanması için TFF çalışanlarına talimat verdiği öğrenildi.

Kulüpler Birliği toplantısı sonrası Ali Koç'a ilk tebrik mesajı TFF'den geldi.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye Süper Lig Profesyonel Futbol Kulüpleri Vakfı'nın bugün gerçekleştirilen toplantısında, yeniden Başkanlığa seçilen Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç'u tebrik eder, Türkiye Süper Lig Profesyonel Futbol Kulüpleri Vakfı Başkanlığı görevinde başarılar dileriz.


Türkiye Futbol Federasyonu"

Etiketler ali koç TFF tebrik
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