  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. TFF'den yayın ihalesi ile ilgili açıklama

TFF'den yayın ihalesi ile ilgili açıklama

TFF'den yayın ihalesi ile ilgili açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), merakla beklenen yayın ihalesinde son durumu açıkladı.

TFF, Süper Lig ve 1. Lig yayın ihalesinde en yüksek teklifi veren Digiturk'le sözleşme imzalanmaması üzerine imza hakkının en yüksek ikinci teklifleri veren Saran ve TRT'ye geçtiğini duyurdu.

TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 2022-2023 ve devam eden futbol sezonlarını içeren TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Müsabakaları Yayın Haklarının devri için düzenlenen ihaleye ilişkin olarak, Yayın İhale Komisyonu'nun aldığı karar gereğince, Paket 4 kapsamında Paket 1-B, Paket 1-C, Paket 1-D, Paket 1-E, Paket 1-F, Paket 2 ve Paket 3 için verilen süre sonunda Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon A.Ş. (Digiturk) ile sözleşme imzalanması söz konusu olmamıştır.

Bu kapsamda, 28.02.2022 tarihli kamuoyu açıklamamızda da duyurulduğu gibi, ihale şartnamesi koşullarında ve şartname ekinde yer alan Yayın Hakkı Sözleşmesinin imzalanması için haklar, ilgili paketlere en yüksek ikinci teklifleri veren Saran Uluslararası Film. Org. Rek. Tic. Paz. A.Ş. ve TRT'ye geçmiş bulunmaktadır."

Etiketler trt hak saran tff
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yandaş medyadan büyük hizmet: Evde ayçiçek yağı yapma tarifi
İlahiyatçı Emine Şenlikoğlu'ndan Atatürk ve İsmet İnönü için skandal sözler
Putin, gizli aşkını İsviçre'deki dağ evine kaçırdı
Rusya, Ukrayna'dan çekilmek için 3 şartını açıkladı
Benzin ve motorine bir zam daha geliyor
Putin yürürken sağ kolunu neden oynatmıyor? Sırrını uzmanlar açıkladı
Kiev'in yanındaki Irpin kentinde yürek yakan görüntüler: Tahliyeler böyle yapılıyor
Hababam Sınıfı'nın çalışkan Ahmet'ini bir de şimdi görün
Ukrayna'da insanlık dramı: Binlerce kişi trenle ülkesini terk ediyor
Türkiye'nin haftalık vaka haritası açıklandı! İlk sırada o ilimiz var