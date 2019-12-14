Tomas Ujfalusi: Kadıköy'deki o gün çok güzeldi

Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak Galatasaray - Ankaragücü maçına davet edilen Galatasaray'ın eski oyuncusu Tomas Ujfalusi, Galatasaray TV'ye özel açıklamalarda bulundu. Sarı kırmızılıların davetlisi olarak Felipe Melo ile İstanbul'a gelen Ujfalusi şunları söyledi.

"UMARIM ŞANS GETİRİRİZ"

Burada olmak her zaman çok güzel, çok mutluyuz uzun süredir burada değildik. Melo adına da konuşabilirim. Her zaman Galatasaray ile birlikte olmak çok güzel. Umarım Galatasaray'a da şans getiririz

"FATİH TERİM PATRONDUR"

Buradaki tecrübemle ilgili şunu söyleyebilirim, ben İstanbul'dan zaten bunun için gelmiştim, şampiyonluk yaşamak için geldim ve bunu başardık. İki şampiyonluğumuz da çok özel. Kupa şampiyonluğumuz da özel. Fatih hoca her zaman büyük patrondu, öyle olmaya da devam edecek. En çok da yaşadığı şampiyonluklar sebebiyle.

"KİMSE MUTLU DEĞİLDİR"

Galatasaray her zaman kazanmanın peşinde olur. Şu anki durumdan kimse mutlu değildir. Galatasaray her zaman Şampiyonlar Ligi'ni ve şampiyonluğu hedefler. Şampiyonlar Ligi'nde zor rakipler vardı, çok da istenen sonuçlar gelmedi. Şimdi takımın önünde bir yarım sezon daha var. Bundan sonra kendilerini çok daha fazla verip, mücadele edip üst sıralara çıkabilirler.

EN MUTLU GÜN KADIKÖY'DE

Klasik bir yanıt vereyim, fotoğrafı arkamızda. Şükrü Saracoğlu'nda şampiyonluk yaşadığımız gün buradaki en güzel en mutlu gündü.

Kaynak: Sporx

