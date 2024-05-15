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Trabzonspor Onuachu'nun bonservis bedelini açıkladı

Trabzonspor Onuachu'nun bonservis bedelini açıkladı
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Trabzonspor'un Başkanı Ertuğrul Doğan, Paul Onuachu için 15 milyon avro istediğini belirtti.

Trabzonspor'un sezon başında Southampton'dan kiraladığı Paul Onuachu sergilediği perfomansla sezona damgasını vurdu.

Süper Lig'de çıktığı 20 maçta 14 gol atıp 4 asist yapan Nijeryalı golcüyle yola devam etmek isteyen Trabzonspor yönetimi, İngiliz kulübüyle görüşmelerini sürdürüyor.

KULÜP TARİHİNE GEÇEBİLİR

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Southampton'ın Onuachu için istediği bonservisi açıkladı.

TRT Radyo'ya konuşan başkan Doğan, İngiliz temsilcisinin Paul Onuachu'yu yeniden kiralamaya sıcak bakmadığını ve bonservisi için 15 milyon euro talep ettiğini bildirdi.

Onuachu transferinin söz konusu rakama transfer edilmesi durumunda Nijeryalı golcü, 6.9 milyon euro ile Majeed Waris'e ait olan rekoru kıracak.

Etiketler Trabzonspor Ertuğrul Doğan bonservis
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