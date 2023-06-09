Trabzonspor, Süper Lig'in yıldızının peşinde

Trabzonspor yeni sezon çalışmalarına hızlı başladı. Ligi 57 puanla ligi 6. tamamlayan Trabzonspor 36 maçta 16 gol atan, 4 asistli yıldızın peşinde...

Sezon başında Cornelius'u kaybeden Trabzonspor yerine Maxi Gomez ve Umut Bozok'u transfer etmişti. Şampiyon forvetinin yerini ligin gol kralı Umut Bozok ile dolduran Trabzonpor aynı zamanda Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Maxi Gomez'i kadrosuna katarak lige iddialı bir giriş yapmayı hedefledi.

İki sanrtforundan da büyük beklentilerle lige giren Trabzonspor oyunculardan beklediği katkıları alamadı. Maxi Gomez 37 maçta 7 gol atıp 6 asist yaparken Umut Bozok da 37 maçta 10 gol atıp 3 asist yaptı. Ligde de kötü zamanlardan geçen Trabzonspor'da taraftarlar hayal kırıklığına uğradığı bir sezonu geride bıraktı.

ALI SOWE SESLERİ

Trabzonspor bu sezon Ankaragücü'nde kiralık olarak forma giyen Ali Sowe'u kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Sezon başında Ankaragücü'nün Rostov'dan kiraladığı Gambiyalı santrfor Ali Sowe 36 maçta 16 gol atıp 4 asist yaptı. Güçlü fiziği ile savunmalara zorluk çıkaran 28 yaşındaki 1.91 boyundaki santrfor başkent ekibine önemli katkılarda bulundu.

BİRÇOK TAKIMDA OYNADI

Oldukça fazla takımda oynayan Ali Sowe kariyerine Gambiya'da Gamtel FC takımında başladı. 2013 yılında İtalya'dan Chievo'nun U19 takımına transfer olan oyuncu sonra birçok takımda kiralık olarak forma giydi.

Sırasıyla kiralık olarak Juve Stabia, Pescara, Latino Calcio, Modena, Lecce, Prato, Vibonese, KF Skenderbeu ve CSKA Sofia'da forma giyen oyuncu 2019 yılında Verona'dan CSKA Sofia'ya 500 bin Euro bedelle transfer oldu. Oradan da Rostov'a kiralık transfer olan Sowe, 2021 yılında da Sofia'dan Rostov'a 3 milyon Euro bedelle transfer oldu.

Oldukça fazla takıma giden Gambiyalı son olarak Ankaragücü'ne kiralık olarak geldi. Ali Sowe şu ana kadar 329 maçta 110 gol atıp 27 asist yaptı.