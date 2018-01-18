Trabzonspor yeni transferi resmen açıkladı

Spor Toto Süper Lig takımlarından Trabzonspor, 27 yaşındaki Çek sol bek Filip Novak’ı renklerine bağladığını KAP’a bildirdi.

Bordo-mavililer oyuncuyu sağlık kontrolünden geçirdikten sonra Kamuyu Aydınlatma Platformu’na sözleşmenin detaylarını da bildirdi. Novak için yarın Trabzon’da imza törene düzenlenmesi ve ardından da Novak’ın bordo-mavili kafileyle birlikte Konya’ya gitmesi bekleniyor.

Bordo mavili ekip konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı;

“Profesyonel futbolcu Filip Novak ile 2019-2020 futbol sezonu sonuna kadar (2,5 yıllık) anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre oyuncuya;

2017-2018 futbol sezonu için 430.000.-EUR garanti ücret,

2018-2019 futbol sezonu için 860.000.-EUR garanti ücret,

2019-2020 futbol sezonu için 860.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Kamuoyunun bilgisine duyurulur.

Saygılarımızla,”

BU SEZON 16 MAÇTA 3 GOL ATTI

Kariyerine Çek Cumhuriyeti’nin Zlin takımında başlayan Novak, 2011 yılında Jablonec’e transfer oldu. 2015’te Midtjylland’a transfer olan başarılı savunmacı, bu sezon ligde oynadığı 16 maçta 3 gol atma başarısı gösterdi.