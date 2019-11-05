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  4. 05 Kasım 2019 22:02

Trabzonspor'da kaptan Jose Sosa, Krasnodar maçında oynamayacak

Trabzonspor takım kaptanı Jose Sosa, Krasnodar maçında oynamayacak. Bordo-mavili kulübün Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, Jose Sosa'nın sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, oyuncunun Krasnodar maç kadrosunda olmayacağını belirtti.

Trabzonspor'da kaptan Jose Sosa, Krasnodar maçında oynamayacak
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Trabzonspor'da takım kaptanı Jose Sosa, UEFA Avrupa Ligi'nde 7 Kasım Perşembe günü oynanacak Krasnodar maçında forma giyemeyecek.

Bordo-mavililerin sağlık kurulu başkanı Yaşar Kibar Güven, kulübün internet sitesinden, Jose Sosa'nın sağlık durumuyla ilgili bilgilendirmede bulundu.

Güven, Jose Sosa'nın, Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Göztepe karşılaşmasında ayak bileğine ve uyluk adalesine darbe aldığını anımsattı.

Oyuncunun yapılan muayene ve çekilen MR neticesinde bileğinde ödem ve uyluk adalesinde gerilme tespit edildiğini ve tedavisine başlandığını vurgulayan Güven, "Kaptanımız Jose Sosa'nın UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü oynayacağımız Krasnodar karşılaşmasının kadrosuna alınmamasına karar verilmiştir. Oyuncumuzun bu süreçte günlük takibi yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

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