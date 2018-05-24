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  4. 24 Mayıs 2018 12:41

Trabzonspor'da Tamer Tuna sürprizi !

Trabzonspor, Göztepe’de başarılı bir performans sergiledikten sonra yollarını ayıran Tamer Tuna’yı da teknik direktör listesine aldı.

Trabzonspor'da Tamer Tuna sürprizi !
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Samet Aybaba’nın Bursaspor’a daha önceden söz vermesi nedeniyle görüşmelerin tıkandığı öğrenilirken, gözler Giray Bulak, Tolunay Kafkas, Mustafa Reşit Akçay, Sadi Tekelioğlu ve Fatih Tekke’ye çevrildi.

41 yaşındaki Tamer Tuna’nın Göztepe’de müthiş bir performans sergilemesi üzerine Trabzonspor’un listesine girdiği ve Özkan Sümer’in masasının üzerinde Tuna isminin de eklendiği ifade edildi. Tuna’nın yakın çevresine Trabzonspor’u çalıştırmayı çok istediğini kendisine bu bağlamda şans verildiği takdirde neler yapabileceğini herkese kanıtlamak istediğini söylediği ifade edildi.

Habertürk

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