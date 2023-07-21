Trabzonspor'dan ayrılan Dorukhan Toköz'ün yeni takımı belli oldu
Karadeniz ekibi Trabzonspor ile yollarını ayıran Dorukhan Toköz Adana Demirspor ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Trabzonspor ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Dorukhan Toköz’ün yeni adresi belli oldu.
ADANA DEMİRSPOR'DA
27 yaşındaki oyuncunun ismi birçok kulüp ile anılırken, tecrübeli isim Adana Demirspor'un yolunu tuttu.
3+1 YILLIK ANLAŞMA
Yapılan açıklamada, Dorukhan Toköz'ün ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
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