  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Trabzonspor'dan golsüz beraberlik

Trabzonspor'dan golsüz beraberlik

Trabzonspor'dan golsüz beraberlik

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Mücadelede başladığı skorla 0-0 beraberlikle tamamlandı.

Süper Lig'de 9. haftanın kapanış mücadelesinde Trabzonspor sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. İlk yarısı golsüz eşitlikle geçilen mücadelede ikinci yarıda da gol sesi çıkmayınca karşılaşma başladığı skorla 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

Bu sonuçla Trabzonspor puanını 17'ye, Kasımpaşa ise 13'e yükseltti.

Trabzonspor ligin 10. haftasında deplasmanda ezeli rakibi Beşiktaş'a konuk olacak, Kasımpaşa ise sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek.

Etiketler Trabzonspor trabzonspor golsüz beraberlik
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
''Kadir Gecesi'nde içkili paylaşım'' davasında karar çıktı
Bartın'da peş peşe 7 hortum oluştu
Ebru Polat yine çok cesur! Zincir detaylı göğüs dekoltesi Instagram'ı salladı
Dolar zirvede, gram altın sert düştü
Hangi cihaz ne kadar enerji tüketiyor? Elektrik faturasını şişiren ev aletleri belli oldu
Kurtlar Vadisi'nden bir karakter için daha lokma döktürüldü
Erdoğan açıkladı: Anayasa teklifi Meclis'e geliyor
AK Partili Faruk Çelik hakkında dikkat çeken iddia
Bu kış nasıl geçecek? Uzmanı anlattı
Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera emekli olacağı takımı açıkladı