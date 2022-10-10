Trabzonspor'dan golsüz beraberlik
Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Mücadelede başladığı skorla 0-0 beraberlikle tamamlandı.
Süper Lig'de 9. haftanın kapanış mücadelesinde Trabzonspor sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. İlk yarısı golsüz eşitlikle geçilen mücadelede ikinci yarıda da gol sesi çıkmayınca karşılaşma başladığı skorla 0-0 eşitlikle sonuçlandı.
Bu sonuçla Trabzonspor puanını 17'ye, Kasımpaşa ise 13'e yükseltti.
Trabzonspor ligin 10. haftasında deplasmanda ezeli rakibi Beşiktaş'a konuk olacak, Kasımpaşa ise sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol