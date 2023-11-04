Trabzonspor'dan VAR paylaşımı

Trendyol Süper Lig'in 11'inci haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan ve deplasmanda rakibini 3-2 yenerek 26 yıllık galibiyet hasretini sona erdiren Trabzonspor'dan karşılaşmanın ardından dikkat çeken bir VAR hakemi paylaşımı geldi.

Trabzonspor Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından hakeme yönelik itirazda bulundu. Resmi hesaptan yapılan paylaşımda "VAR'ınızı YOK'unuzu yendik" paylaşımı yapıldı. ‘VAR’INIZI ‘YOK’UNUZU; HEPİNİZİ YENDİK. pic.twitter.com/Z2TfsLr5fs — Trabzonspor (@Trabzonspor) November 4, 2023