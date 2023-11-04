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Trabzonspor'dan VAR paylaşımı

Trabzonspor'dan VAR paylaşımı
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Trendyol Süper Lig'in 11'inci haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan ve deplasmanda rakibini 3-2 yenerek 26 yıllık galibiyet hasretini sona erdiren Trabzonspor'dan karşılaşmanın ardından dikkat çeken bir VAR hakemi paylaşımı geldi.

Trabzonspor Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından hakeme yönelik itirazda bulundu. Resmi hesaptan yapılan paylaşımda "VAR'ınızı YOK'unuzu yendik" paylaşımı yapıldı.

Etiketler Fenerbahçe Trabzonspor fenerbahçe trabzonspor paylaşım var hakem tepki
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