  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. 24 Mart 2020 13:50

Trabzonspor'un Alexander Sörloth planı ortaya çıktı

Trabzonspor, Crystal Palace'tan 6 milyon euro satın alma opsiyonuyla 2 yıllığına kiraladığı Alexander Sörloth için 30 milyon euro satış değeri biçti.

Trabzonspor'un Alexander Sörloth planı ortaya çıktı
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Trabzonspor'da gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin büyük beğenisini kazanan Alexander Sörloth'un fiyatı belirlendi.

Bordo-mavili yöneti, 24 yaşındaki yıldız golcünün bonservisini gelecek sezon aldıktan sonra Avrupa'nın devlerine 30 milyon euroya satmayı planlıyor.

Fırtına, Sörloth'u 2 yıl satın alma opsiyonuyla kiraladı. Bonservisini 6 milyon euroya alabiliyor.

Alexander Sörloth bu sezon Trabzonspor formasıyla lige 19 gole imza attı. Krallıkta ilk sırada yer alıyor.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
Transfer , tranzonspor , Alexander Sörloth
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM