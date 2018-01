Trabzonspor'un yeni transferi imzayı attı !

Trabzonspor'un yeni transferi Filip Novak, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde bulunan Medical Park Stadı'nda düzenlenen törenle kendisini bordo-mavili renklere bağlayan sözleşmeye imzayı attı.

İmza töreninde Trabzonspor Mali Saymanı Okan Alemdaroğlu da hazır bulundu.



Törende konuşan Alemdaroğlu, 2017-2018 sezonuna başlarken geniş ve alternatifli bir kadroları olduğunu ancak Mas'ın ısrarla ayrılmak istemesi üzerine sol bek mevki için bir arayışa girdiklerini belirterek, "Yapılan transfer çalışmalarında kampta ben de katıldım. Çek Novak ile yapılan görüşmelerde nihai sona ulaştık. Umarım Novak uygun bir oyuncu olur ve uzun yıllar bize hizmet eder. Yıllardan beri Trabzonspor'u takip ediyoruz. Bize Doğu bloku ülkelerinden gelen sporcuları hep yararlı olmuştur, ben kendisinden çok ümitliyim" diye konuştu.



Alemdaroğlu, oyuncu için KAP'a açıklanan rakamların dışında herhangi bir rakamın ödenmesinin de söz konusu olmadığını kaydetti.

ALEMDAROĞLU: "TRABZONSPOR'DA TRANSFER HİÇBİR ZAMAN KAPANMAZ"

Trabzonspor'da transferin hiçbir zaman kapanmayacağına vurgu yapan Alemdaroğlu, "Trabzonspor gibi bir kulüpte transfer bitmez. Hiçbir zaman eksik kalmaz. Dolayısıyla sürekli arayışlarımız var. Bugün olmasa bile biz 3 sene sonrasının planını yapıyoruz, bunu da yönetim için değil Trabzonspor için yapıyoruz. Arayışlarımız sürüyor. Fakat bu işin bir de mali boyutu var. İkisini dengeye oturtup ona göre transfer yapmalı, önümüze bakmalıyız. Ancak Trabzonspor belki şu anda sıralamada değil ancak hep lider takımdır" ifadelerini kullandı.

"TRABZONSPOR'DA ŞAMPİYONLUK HEDEFİ BİTMEZ"

Trabzonspor'da hedefin her zaman şampiyonluk olduğunu dile getiren Alemdaroğlu, "Ben bu takımda top oynadım, taraftarlık yaptım şimdi Allah nasip etti yöneticilik yapıyorum. Bir defa sahaya berabere kalalım diye çıkmadık. Trabzonspor'un hedefi her zaman şampiyonluktur. Bu şampiyonluğa giderken engellenirsiniz ya da gidemezsiniz, o zaman hedefleri küçültürsünüz. Trabzonspor'un hedefi 50 yılda da 100 yılda da her zaman şampiyonluktur. Biz yine şampiyonluğa oynuyoruz ve bunun için elimizden geleni yapacağız. Uzun bir süreç bu, 30 küsur yıldır şampiyon olamadık. Allah nasip ederse bu yıl da önümüzdeki yıl da olabiliriz. Bunun 50 yada 100 yılı yoktur, bunu net söylüyorum" şeklinde konuştu.

NOVAK: BURADA OLMAKTAN ÇOK MUTLUYUM

Bordo-mavililerin yeni transferi Filip Novak ise Trabzon'da olmaktan mutluluk duyduğunu söyleyerek, "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. İki taraf için de çok hayırlı olacaktır. Umarım takımımın önümüzdeki yıllarda Avrupa Ligi'nde ve Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilmesi için elimden gelen yardımı yaparım ve hep birlikte başarılar kazanırız" dedi.



Trabzonspor'a gelirken Antalyaspor forması giyen eski Trabzonspor'lu Celustka ile görüştüğünü de sözlerine ekleyen Novak, "Ondan şehir ve takımla ilgili çok güzel şeyler duydum. İlk duyduğum şey taraftardı, Türkiye'deki en iyi taraftar olduğunu ve ne kadar coşkulu olduğunu duydum, şimdi onu arama vakti. Gelmeden önce Celustka ile görüşmüştüm, burada 4 tane Slovak arkadaşımız var, neredeyse onlarla aynı dili konuşuyoruz. O benim için çok iyi olacak. Daha önce 7 ve 77 numara ile oynadım. 7 numara benim uğurlu rakamım, bu yüzden de Trabzonspor'da 77 numaralı formayı seçtim. Tabii ki gelmeden önce Trabzonspor'un hangi oyunculara sahip olduğunu görmek için kadroya baktım. Önemli oyuncular var burada. Umarım ben de onlarla beraber öğreneceğim, onların tarzlarını öğreneceğim, onlar da beni tanıyacak ve çok daha iyi olacak. Trabzonspor'da teklif geldiğinde oynadığım takımdan ayrılma durumu vardı, geçen yaz da belli teklifler vardı ama olmamıştı. Trabzonspor'dan teklif geldiğinde hem ailemle hem de menajerimle uzun süre düşündük. Bizim için çok iyi olacağına karar verdik. Trabzonspor, Avrupa ve Şampiyonlar Ligi'nde sürekli yer almaya çalışan, hep yukarılara oynayan bir takım. Dolayısıyla hepimiz için çok iyi olacağına karar verdiğimiz için buradayım" açıklamasında bulundu.

"SOL BEK OYUNCUSUYUM"

Kendisini sol bek oynarken rahat hissettiğini buna karşın stoperin yanı sıra bir çok mevkide de oynayabildiğini ifade eden başarılı futbolcu, "Kendimi ofansif bir oyuncu olarak görüyorum. Şimdi ofansa ve hücuma yönelik bir ruh var, o yüzden burada oynayacağım mevki benim için hiç zor olmayacak" diye konuştu.



Novak, son olarak da şunları kaydetti:



"Oynadığım ülkede bir dönem gol rekoru kırmıştım. Bu benim için çok önemliydi, tabii ki her oyuncu gol atmak ve takımına katkı sağlamak ister. Ama ben takım oyuncusu olarak addediyorum kendimi. Benim gol atmam değil, takımın kazanması önemli. Tabii gol atmak isterim. Hücuma yardım etme konusunda da umarım önümüzdeki maçlarda kendi oyunumla bunu ispatlayabilirim."



İmza töreni ve konuşmaların ardından Medical Park Stadı'nda basın mensuplarına poz veren yeni transfer Filip Novak, takımıyla Konyaspor maçı öncesi sabah antrenmanına katılmak için stattan ayrıldı.

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklamada;

Profesyonel futbolcu Filip Novak ile 2019-2020 futbol sezonu sonuna kadar (2,5 yıllık) anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre oyuncuya;

2017-2018 futbol sezonu için 430.000.-EUR garanti ücret,

2018-2019 futbol sezonu için 860.000.-EUR garanti ücret,

2019-2020 futbol sezonu için 860.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Kamuoyunun bilgisine duyurulur.

Saygılarımızla,