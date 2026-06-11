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  5. Amed Sportif Faaliyetler’de beklenmedik ayrılık: Sadece 8 gün görevde kaldı

Amed Sportif Faaliyetler’de beklenmedik ayrılık: Sadece 8 gün görevde kaldı

Amed Sportif Faaliyetler’de beklenmedik ayrılık: Sadece 8 gün görevde kaldı
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Süper Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler'de, 3 Haziran'da sportif direktörlük görevine getirilen Serkan Reçber ile yollar ayrıldı.

Süper Lig'de yeni sezon için güçlü bir kadro kurma hedefiyle yola çıkan Amed Sportif Faaliyetler Kulübünde beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Sadece kısa bir süre önce, 3 Haziran 2026 tarihinde kulübün sportif direktörlük koltuğuna oturan futbol adamı Serkan Reçber'in görevinden ayrıldığı resmen duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Kulübümüz, 2026/2027 sezonu sportif yapılanması kapsamında sportif direktörlük görevi için anlaşma sağladığı Serkan Reçber ile kendisinin talebi doğrultusunda karşılıklı mutabakat sonucunda yollarını ayırmıştır. Serkan Reçber’e kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz’’ denildi.

İHA

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Etiketler Amed SK Amed Sportif Faaliyetler Serkan Reçber
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