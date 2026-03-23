Ameliyat olan Osimhen ve Noa Lang'ın son durumu açıklandı

Galatasaray'ın Liverpool ile oynadığı dev maçta sakatlanan Victor Osimhen'den üzücü haber. Maç esnasında kolu kırılan ve kontrolleri için Nijerya'ya giden yıldız oyuncu, bu sabah apar topar İstanbul'a getirilerek ameliyata alındı. Sarı-kırmızılı kulüp operasyonun başarılı geçtiğini duyurdu. Kulüp Doktoru Yener İnce, Osimhen ve Noa Lang'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Sarı-kırmızılı ekibin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki zorlu Liverpool deplasmanında yaşadığı puan kaybından daha acı bir tablo ortaya çıktı. Maç içinde girdiği ikili mücadelede kolu kırılan Nijeryalı dünya yıldızı Victor Osimhen, ameliyat masasına yattı.

Nijerya’dan İstanbul’a Acil Dönüş

Liverpool karşılaşmasının hemen ardından durumu değerlendirmek üzere ülkesi Nijerya’ya giden Osimhen için doktorlar operasyon kararı aldı. Bugün sabah saatlerinde özel uçakla İstanbul’a getirilen 27 yaşındaki golcü, yapılan son kontrollerin ardından derhal ameliyata alındı.

Ameliyat Başarıyla Tamamlandı

Konuyla ilgili sarı-kırmızılı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Victor Osimhen, bugün kulüp doktorumuz Op. Dr. Yener İnce tarafından Maslak Acıbadem Hastanesi’nde gerçekleştirilen başarılı bir operasyon geçirmiştir. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sahalara dönmesini temenni ediyoruz" denildi.

Kulüp Doktorundan Açıklama

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanşında Liverpool ile oynanan maçta sakatlanan Noa Lang ve Victor Osimhen hakkında açıklama yaptı. Doktor İnce, yaptığı açıklamada her iki oyuncunun durumuyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Lang, Hollanda Milli Takımı'nın İlk Maçında Oynamayacak"

“Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'ndaki Liverpool maçında sakatlanan iki oyuncumuzun durumundan bahsetmek istiyorum. Futbolcularımızdan Noa Lang'ın sağ el birinci parmakta ciddi yaralanması oldu. Parmakta tam kopuk söz konusu değil. O konuya açıklık getirmek istiyorum; ancak ciddi anlamda yaralanma var. Bu bölgenin ivedilikle tamir edilmesi gerektiği için İstanbul'a getirmeden en hızlı şekilde Liverpool'da başarılı bir operasyon gerçekleştirildi. Şu anda herhangi bir problem gözükmemekle birlikte Galatasaray sağlık ekibi olarak takibini yapıyoruz. Uzun zamandır iyi bir iletişim içerisinde olduğumuz Hollanda Milli Takım sağlık ekibiyle dirsek temasındayız. Lang, Hollanda Milli Takımı'nın ilk maçında oynamayacak, sonrasında yapılacak değerlendirmeler sonrasında, şartların oluşması halinde ikinci maçlarında sahaya dönmesini planlıyoruz. Noa Lang'ın özel idman programıyla sahalara en kısa sürede dönüşünü hedefliyoruz.

"Osimhen Başaralı Bir Operasyon Geçirdi"

Bir diğer futbolcumuz Victor Osimhen bugün başarılı bir operasyon geçirdi. Oyuncumuzun süreci gün gün takip edilecek olup en kısa sürede sahalara dönmesi için sağlık ekibimiz gerekeni yapacaktır. Süreç içerisinde güncel bilgilendirmeler kulübümüz tarafından kamuoyu ile paylaşılacaktır.”

Sahalardan Ne Kadar Uzak Kalacak?

Koldaki kırığın tipi ve ameliyatın seyrine göre, Osimhen’in en az 4 ila 6 hafta sahalardan uzak kalabileceği iddia ediliyor. Bu durum, Galatasaray'ın kritik fikstüründe gol yollarında büyük bir eksiklik yaratacak.

Şampiyonlar Ligi'nden elenen Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig sonuna kadar oynayacağı toplam 8 maç kaldı...

DHA