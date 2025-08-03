Beşiktaş ayrılığı duyurdu! İşte Semih Kılıçsoy'un yeni takımı
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Beşiktaş, Semih Kılıçsoy’u 2025-26 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu olarak Cagliari Calcio’ya kiraladı.
Beşiktaş'ın genç yıldız Semih Kılıçsoy Cagliari'ye kiralandı.
Beşiktaş’tan, “Semih Kılıçsoy, Cagliari Calcio’ya Geçici Transfer Oldu” başlıyla yapılan açıklamada,“Profesyonel futbolcumuz Semih Kılıçsoy’un 2025-26 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Cagliari Calcio ile anlaşmaya varılmıştır. Semih Kılıçsoy’a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız” ifadeleri kullanıldı.
DHA
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