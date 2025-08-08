Beşiktaş ayrılık! Yakup Arda Kılıç kiralık gönderildi
Beşiktaş, Yakup Arda Kılıç'ın Sırbistan ekibi Novi Pazar'a kiralandığını açıkladı.
Beşiktaş, 20 yaşındaki hucüm oyuncusu Yakup Arda Kılıç'ın 2025-2026 sezonu sonuna kadar Sırbistan ekibi Novi Pazar'a kiralandığını açıkladı.
Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Yakup Arda Kılıç, 2025-2026 sezonu sonuna kadar FK Novi Pazar’a geçici transfer olmuştur. Yakup Arda Kılıç’a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" denildi.
Yakup Arda Kılıç, geçtiğimiz sezon siyah-beyazlı forma ile 2 müsabakaya çıktı.
