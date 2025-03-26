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Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı, TFF başkanını istifaya çağırdı

Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı, TFF başkanını istifaya çağırdı
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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Beşiktaş-Galatasaray maçına yerli hakem atanmasına tepki gösterdi. Adalı, ''TFF söz konusu derbiye yabancı hakem atayarak, dereyi geçerken at değiştirdi'' dedi.

Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yabancı hakem talep eden Beşiktaş Kulübü konuyla ilgili pazartesi günü yaptığı açıklamada, “Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yabancı hakem atama gereği duyan TFF’nin, Beşiktaş-Galatasaray maçında farklı bir tutum sergilemesinin kabul edilemez” ifadeleriyle görüşünü bildirmişti. TFF tarafından bugün yapılan açıklamada ise Beşiktaş -Galatasaray derbisini Yasin Kol'un yöneteceği açıklandı.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Beşiktaş-Galatasaray maçına yapılan hakem ataması hakkında basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

TFF'nin hakem kararı ile ilgili konuşan Adalı, "TFF'den Galatasaray derbisi için yabancı hakem talebinde bulundu. Slavko Vincic'in daha önce görevlendirilmesi nedeniyle bunu istedik. Eşitlik ve adalet ancak bu şekilde sağlanabilirdi. TFF söz konusu derbiye yabancı hakem atayarak, dereyi geçerken at değiştirdi. Türk hakemlerine "Siz yeterli değilsiniz" mesajı verildi. Diğer maçlara ise "Sizin maçlarınız önemli değil" mesajı verildi. TFF yaratılmak istenen iki takımlı rekabete çanak tutmuştur." dedi.

Derbide Slavko Vincic'i görmek istediklerini ancak isteklerinin cevapsız kaldığını belirten Adalı, "Derbilerde yabancı hakem ve hatta Slavko Vincic'i görmek istediğimizi söyledik. Ancak adalet isteğimiz cevapsız kalmıştır! TFF, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın oyuncağı olduğunu göstermiştir!" ifadelerini kullandı. 

"HACIOSMANOĞLU SAKIN BİZE AKIL VERMESİN, İSTİFA ETSİN!"

TFF Başkanı ile ilgili de dikkat çeken açıklamalar yapan Adalı, "Kimse Beşiktaş'a 'Yabancı hakemlere güvenin' baskısı yapmasın!. Hakemleri soyunma odasında tehdit eden bir insan, sakın bize akıl vermesin! Zaten böyle biri Türk futbolunun sorunlarını çözemez! Derhal istifa etmelidir!" sözlerini sarf etti.

TFF yönetim kurulu üyelerine seslenen Adalı, "Bu kararın altına imza atan tüm yönetim kurulu üyelerine sesleniyorum... Birazcık onurları ve gururları varsa, hepsini böyle bir federasyonun çatısı altından ayrılmaya davet ediyorum! Bugüne kadar üslubumuza dikkat ettik ancak madem siz bu dilsen anlıyorsunuz, biz de bu şekilde devam edeceğiz!" açıklamasında bulundu. 

"İSTERSE TFF BAŞKANI KENDİ YÖNETSİN!"

Derbide ortaya çıkabilecek kaosun sebebinin TFF olduğunu söyleyen Başkan Adalı, "Derbide ortaya çıkabilecek kaosun sebebi TFF'dir! Alanya'da Beşiktaş'ı doğrayan, İngilizce bilmeyen, FIFA kokartı olmayan bir hakem! İsterse TFF Başkanı gelsin derbiyi kendi yönetsin! Bundan sonra umrumuzda değil!" dedi.

Açıklamalarına devam eden Serdal Adalı, "Biz sadece eşitlik istememize rağmen, derbiye yabancı hakem istememizin bedelini Zorbay Küçük denen zibidinin skandal yönetimiyle ödedik." ifadelerini kullandı. 

Derbide Galatasaray'ı yeneceklerine inandığını söyleyen Adalı, "Hakem kim olursa olsun Galatasaray'ı yeneceğimize inancımız tamdır. Maçta her kararın takipçisi olacağız! Ayrıca rakip takım teknik adamı ve oyuncularının da tavırlarını takip edeceğiz! TFF'nin kararlarını eleştiren Galatasaray camiasının da bu duruma tepki vereceğini düşünüyoruz. Aksi halde TFF ile Galatasaray'ın nikah tazelediğini düşüneceğiz." sözlerini sarf etti.

"TFF, BİZİM İÇİN YOK HÜKMÜNDEDİR!"

Adalı, TFF ile ilgili ayrıca "TFF Yönetimi, bizim için artık yok hükmündedir." ifadelerini kullandı. 

Ceyhun Kazancı'nın TFF'den istifası ile ilgili konuşan Adalı, "Keşke Ceyhun Bey ağırlığını koyup bir şeyler yapabilseydi. Ancak en azından duruşunu gösterdi, teşekkür ediyorum. Kurullardaki Beşiktaşlı üyelerden de aynı tavrı beklerim." dedi.

Devlet büyüklerine de çağrı yapan Adalı "Devlet büyüklerimizi bu konuları ciddi şekilde ele alarak 85 milyonumuzun en büyük tutkusu olan futbolu içinde olduğu bu bataklıktan çıkarmaya davet ediyoruz." ifadelerini de kullandı.

Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi açıklandıBeşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi açıklandıTrendyol Süper Lig
Etiketler Beşiktaş TFF serdar adalı Türkiye Futbol Federasyonu
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