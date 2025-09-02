Beşiktaş, Keny Arroyo transferini resmen açıkladı

Beşiktaş'ta forma giyen Keny Arroyo, Brezilya ekibi Cruzeiro’ya transfer oldu, her iki kulüpten de transferle ilgili açıklama geldi.

Cruzeiro, Arroya transferini "Beşiktaş'da forma giyen Ekvadorlu genç forvet, 2029 sonuna kadar Cruzeiro ile sözleşme imzaladı" ifadeleriyle duyurdu. Beşiktaş'tan yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: "Profesyonel futbolcumuz Keny Arroyo'nun nihai transferi hususunda Cruzeiro EC ile anlaşmaya varılmıştır."