Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan tartışmalara son noktayı koyacak radikal karar

Güncelleme:

Fenerbahçe’nin yeni başkanı Sadettin Saran, Tuttur’un faaliyetlerine son verildiğini ve Saran Holding’deki tüm görevlerinden ayrıldığını açıkladı.

Fenerbahçe Spor Kulübü’nün yeni başkanı Sadettin Saran, kamuoyunda tartışma yaratan konularla ilgili önemli bir açıklama yaptı. Saran, bahis şirketi Tuttur’un faaliyetlerinin tamamen sonlandırıldığını ve Saran Holding’deki tüm görevlerinden ayrıldığını duyurdu.

 Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran yaptığı açıklamada, "30 yıl önce sıfırdan kurduğum şirketlerimde, ömrümün neredeyse yarısını birlikte geçirdiğim çalışma arkadaşlarım, yol arkadaşlarım, bildiğiniz ve takip ettiğiniz üzere, geçtiğimiz hafta Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığı’na seçildim. Bu onurlu görev, sorumluluklarımı hakkıyla yerine getirebilmem için şirketlerimdeki görevlerimden ayrılmam gerekiyor. Zamanımın, aklımın ve kalbimin büyük kısmını ailemden sonra Fenerbahçe’ye ayırmam gerektiğine inandığım bir döneme giriyorum. Bu nedenle, Saran Holding'deki tüm görevlerimden ayrılırken Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini kardeşim Kenan Saran’a devrediyorum. Bu görev değişikliğiyle birlikte şirketlerimizin Türkiye’de ve uluslararası alanda başarılarını artırarak sürdüreceğine yürekten inanıyorum. Tuttur konusunda uzun zamandır yaşadığımız üzücü gelişmeleri sizler de yakından takip ettiniz. Bu gelişmeler ışığında, Tuttur’un faaliyetlerine son verilirken, elbette çalışanlarımıza elimizden geldiğince ve mümkün olduğunca holding bünyesinde farklı birimlerde yeni iş imkânları yaratabilmek için yönetici arkadaşlarımız tüm planlamaları yapıyor. Elbette tüm çalışanlarımızın yasal hakları güvencemiz altındadır. Ben sarı-lacivert efsaneyi şampiyonluğa taşımak için çalışırken, sizlerin de bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da eviniz bildiğiniz Saran Holding’i geleceğe taşıyacağınıza inanıyorum. Bugün mazbatamı almadan önce sizlerle vedalaşmak, sevgi temelli kurduğumuz iş ilişkimizdeki tüm destekleriniz ve inancınız için teşekkür etmek istiyorum. Hakkınızı helal edin." ifadelerini kullandı.

 

İHA

