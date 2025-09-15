  1. Anasayfa
  5. Fenerbahçe, Kulüpler Birliği'nden çekildi!

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Ertuğrul Doğan başkanlığı bırakana kadar Kulüpler Birliği'ndeki faaliyetlerinde yer almayacaklarını açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'a tepki olarak yeni bir açıklama yayınladı. Sarı lacivertliler Doğan başkanlık görevini bırakana kadar Kulüpler Birliği faliyetlerinden çekildiklerini duyurdu. 

Sarı-lacivertli kulüpten Başkan Ali Koç'un imzasıyla paylaşılan mesajda, "Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’ın yaptığı açıklamalar, seviyesizliğin, çarpıtmanın ve ucuz siyasetin en açık örneklerinden biridir.
Şunu herkes bilmelidir:
- 3 Temmuz, FETÖ’nün bu ülkeye kurduğu en büyük kumpasın adıdır.
- O kumpasın en büyük mağduru, en ağır bedeli ödeyen kulüp de Fenerbahçe’dir.
- Bu gerçek, sadece camiamızın değil; devletimizin ve Cumhurbaşkanlığımızın da tescil ettiği bir hakikattir.

Cumhurbaşkanlığımızın sitesinde !Fenerbahçe üzerinden futbol sektörünü ele geçirme girişimi' olarak yer verilen bu alçak kumpasa hala 'şike' diyenlerin aslında kimin değirmenine su taşıdığı açıktır.

Trabzonspor Başkanı’nın 'mağdur edebiyatı' ifadesi hadsizliğin ötesindedir. Fenerbahçe, bu ülkenin bağımsızlığı için FETÖ’ye karşı göğsünü siper etmiş, milyonların direnişiyle tarihe altın harflerle geçmiş bir camiadır. Bu mücadeleyi küçümsemek, yalnızca FETÖ’nün söylemini tekrar etmektir.

Bizim için 3 Temmuz; alın terimiz ve şanlı tarihimizin en önemli şeref madalyalarından biridir. Tüm camiamızın omuz omuza kazandığı büyük bir zaferdir. Kimsenin bunu tartışmaya açmasına, çarpıtmasına izin vermedik, vermeyeceğiz.

Fenerbahçe, o gün yapayalnızken de kumpaslara boyun eğmedi, bugün de eğmeyecek. Camiamız bir ve bütün olduğu sürece, ne FETÖ’nün artıkları ne de ucuz kahramanlık peşinde koşanlar karşımızda duramaz. 2010 - 2011 şampiyonu, şanla şerefle Fenerbahçe’dir, şampiyonluğumuzun nişanesi kupamız da müzemizdedir.

Bizim için 3 Temmuz, teslimiyetin değil direnişin; iftiranın değil hakikatin adıdır. Fenerbahçe'ye şikeci diyen bir başkanın arkasında durmam, durmayız! Ertuğrul Doğan başkanlığı bırakana kadar Kulüpler Birliği faaliyetlerimizi durduruyoruz.

Ne dün kumpasçılara boyun eğdik, ne de bugün ucuz siyaset oyunlarınıza boyun eğeriz. Fenerbahçe’nin adı lekesizdir, alnı aktır, tarihi tertemizdir. Kimse bu gerçeği değiştiremez, değiştirmeye de gücü yetmez" ifadelerini yer verildi.

