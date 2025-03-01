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Galatasaray'dan TFF Başkanı ve Tahkim Kurulu'na suç duyurusu

Galatasaray'dan TFF Başkanı ve Tahkim Kurulu'na suç duyurusu
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Galatasaray Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Can Natan, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve Tahkim Kurulu üyeleri hakkında görevi kötüye kullanma gerekçesiyle suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Galatasaray Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Can Natan, sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Türk futbolunu, Türk hakemini, Türk insanını aşağılayan Jose Mourinho’nun yaptığı tüm saygısızlıklara sorgusuz destek veren rakibimizin bu şuursuz halinden biz kendi adımıza utanıyoruz. Bu yaşananlar bile sadece ve sadece kazanmak için hangi değerlerden vazgeçmeye hazır olduklarını açık bir şekilde göstermektedir. Kulübümüz, kamu gücünü elinde bulunduran ve göreve geldikleri günden beri keyfi ve hukuka aykırı uygulamalarda bulunan TFF Başkanı ile teşekkül ediş şekli dahi hukuka aykırı bulunan Tahkim Kurulu üyeleri hakkında görevi kötüye kullanma gerekçesi ile suç duyurusunda bulunacaktır. Galatasaray, son birkaç senedir üzerinde oynanan oyunları sahadaki futboluyla, futbolcularının, taraftarının ve camiasının gücüyle bozarak şampiyonluk mücadelesi vermektedir. Bu kötü niyetli çabalar, Galatasaray’ın şampiyonluk yolundaki azmini artırmış ve şampiyonluklarını daha değerli kılmıştır. Tarihten ders almayanlara bir kez daha hatırlatalım. Tarih tekerrürden ibarettir. Siz tarih olacaksınız. Galatasaray yeniden tarih yazacak."

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İHA

Etiketler Galatasaray Galatasaray TFF ibrahim hacıosmanoğlu tahkim kurulu
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