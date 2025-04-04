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''Maymun gibi zıpladılar'' demişti: Mourinho hakkında karar verildi

''Maymun gibi zıpladılar'' demişti: Mourinho hakkında karar verildi
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Süper Lig'de oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası Galatasaray kulübesini işaret ederek ''Maymun gibi zıpladılar'' diyen Jose Mourinho hakkında yapılan suç duyurusu takipsizlikle sonuçlandı.

Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçı sonrasında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray kulübesini kastederek, 'Maymun gibi zıpladılar' demişti.

Fenerbahçe, Mourinho hakkında Galatasaray Kulübü’nün yaptığı suç duyurusunun takipsizlikle sonuçlandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Galatasaray Kulübü tarafından Teknik Direktörümüz Jose Mourinho hakkında ırkçılık odaklı suç duyurusu sonucunda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen kararda, herhangi bir suç oluşmadığına ve kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiştir. Özetle; yapılan suç duyurusu takipsizlik kararı ile sonuçlanmıştır ” ifadelerine yer verildi. 

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Etiketler Fenerbahçe Galatasaray Jose Mourinho Fenerbahçe Galatasaray derbi
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