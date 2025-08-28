  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Trendyol Süper Lig
  5. Süper Lig'de 4'üncü haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 4'üncü haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 4'üncü haftanın hakemleri açıklandı
Güncelleme:

Süper Lig’in 4’üncü haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu.

Süper Lig’in 4’üncü haftasında yarın, 30 Ağustos Cumartesi ve 31 Ağustos Pazar günü oynanacak maçlarda görevlendirilen hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu’nun (MHK) açıklamasına göre, Süper Lig’de 4’üncü haftanın hakemleri şöyle:

Yarın

21.30 Göztepe - Konyaspor: Ali Şansalan

30 Ağustos Cumartesi

19.00 Kasımpaşa-Gaziantep FK: Ozan Ergün

19.00 Kocaelispor- Kayserispor: Yasin Kol

21.30 Antalyaspor - Fatih Karagümrük: Cihan Aydın

21.30 Galatasaray-Çaykur Rizespor: Ali Yılmaz

31 Ağustos Pazar

19.00 Başakşehir- Eyüpspor: Zorbay Küçük

19.00 Gençlerbirliği-Fenerbahçe: Çağdaş Altay

21.30 Trabzonspor-Samsunspor: Adnan Deniz Kayatepe

21.30 Alanyaspor-Beşiktaş: Kadir Sağlam

DHA

text-ad
Etiketler süper lig Hakem
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Taciz ifşalarının ardı arkası kesilmiyor... Melek Mosso ve Kalben de paylaştı Taciz ifşalarının ardı arkası kesilmiyor... Melek Mosso ve Kalben de paylaştı Muğla'da yüzlerce yıl öncesine ait oyun zarları bulundu Muğla'da yüzlerce yıl öncesine ait oyun zarları bulundu Meral Akşener'in Mansur Yavaş'a yaptığı gizli teklif ortaya çıktı Meral Akşener'in Mansur Yavaş'a yaptığı gizli teklif ortaya çıktı Ankara'da şehir eşkıyaları ambulansa saldırdı Ankara'da şehir eşkıyaları ambulansa saldırdı İstanbul'da kulüp başkanına kanlı infaz! Görüntüler kan dondurdu İstanbul'da kulüp başkanına kanlı infaz! Görüntüler kan dondurdu Antalya'nın doğal cenneti tüm önlemlere rağmen çöplüğe döndü! Antalya'nın doğal cenneti tüm önlemlere rağmen çöplüğe döndü! Hastane randevularında yeni dönem: 1 Eylül'de başlıyor Hastane randevularında yeni dönem: 1 Eylül'de başlıyor Tutuklu belediye başkanı İnan Güney'in bomba planı Tutuklu belediye başkanı İnan Güney'in bomba planı Bir ilde daha su krizi kapıda! Barajlarda durum vahim Bir ilde daha su krizi kapıda! Barajlarda durum vahim İş insanı Halit Yukay'ın son sözü bu olmuş! Kıvanç Tatlıtuğ anlattı İş insanı Halit Yukay'ın son sözü bu olmuş! Kıvanç Tatlıtuğ anlattı
MSB'den teğmenlerin mezuniyet töreni için dikkat çeken karar MSB'den teğmenlerin mezuniyet töreni için dikkat çeken karar İstanbul'un ünlü AVM'si 18 yıl sonra kepenk indirdi İstanbul'un ünlü AVM'si 18 yıl sonra kepenk indirdi 4 arkadaşın tatili faciayla bitti: 2 ölü 4 arkadaşın tatili faciayla bitti: 2 ölü Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle yıkıldı Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle yıkıldı Galatasaray'dan Rezan Epözdemir kararı Galatasaray'dan Rezan Epözdemir kararı Benzinden sonra motorine de zam geliyor Benzinden sonra motorine de zam geliyor 16 bin işçi arı gibi çalışıyor: Deprem konutlarının son hali görüntülendi 16 bin işçi arı gibi çalışıyor: Deprem konutlarının son hali görüntülendi Kısmetse Olur Cansel Çördük cesur yaz pozlarıyla sosyal medyayı yaktı geçti Kısmetse Olur Cansel Çördük cesur yaz pozlarıyla sosyal medyayı yaktı geçti İstanbul'un göbeğinde iş yerindeki kuyuda ceset bulundu İstanbul'un göbeğinde iş yerindeki kuyuda ceset bulundu Uzman isim gram altın için tarih verdi: 6.000 TL görülecek! Uzman isim gram altın için tarih verdi: 6.000 TL görülecek!