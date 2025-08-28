Süper Lig'de 4'üncü haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig’in 4’üncü haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu.
Süper Lig’in 4’üncü haftasında yarın, 30 Ağustos Cumartesi ve 31 Ağustos Pazar günü oynanacak maçlarda görevlendirilen hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu’nun (MHK) açıklamasına göre, Süper Lig’de 4’üncü haftanın hakemleri şöyle:
Yarın
21.30 Göztepe - Konyaspor: Ali Şansalan
30 Ağustos Cumartesi
19.00 Kasımpaşa-Gaziantep FK: Ozan Ergün
19.00 Kocaelispor- Kayserispor: Yasin Kol
21.30 Antalyaspor - Fatih Karagümrük: Cihan Aydın
21.30 Galatasaray-Çaykur Rizespor: Ali Yılmaz
31 Ağustos Pazar
19.00 Başakşehir- Eyüpspor: Zorbay Küçük
19.00 Gençlerbirliği-Fenerbahçe: Çağdaş Altay
21.30 Trabzonspor-Samsunspor: Adnan Deniz Kayatepe
21.30 Alanyaspor-Beşiktaş: Kadir Sağlam
