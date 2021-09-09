Türk futbolunda bir ilk: Derbiyi evli çift yönetecek
TFF 1. Lig'in 4. haftasında MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği mücadelesinde 3 ay önce hayatlarını birleştiren evli çift hakem olarak görev yapacak.
TFF 1. Lig'in 4. haftasında MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği arasında oynanacak başkent derbisinde 3 ay önce evlenen hakem çift görev yapacak.
12 Eylül Pazar günü oynanacak MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği maçında hakem Burak Pakkan düdük çalacak. Aynı maçın dördüncü hakemliğini ise eşi Gamze Durmuş Pakkan yapacak. Pakkan çiftinin 3 ay önce hayatlarını birleştirdikleri öğrenildi.
32 yaşındaki Burak Pakkan geçen sezondan bu yana TFF 1. Lig'de görev yapıyor.
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