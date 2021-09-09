  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Türk futbolunda bir ilk: Derbiyi evli çift yönetecek

Türk futbolunda bir ilk: Derbiyi evli çift yönetecek

Türk futbolunda bir ilk: Derbiyi evli çift yönetecek

TFF 1. Lig'in 4. haftasında MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği mücadelesinde 3 ay önce hayatlarını birleştiren evli çift hakem olarak görev yapacak.

TFF 1. Lig'in 4. haftasında MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği arasında oynanacak başkent derbisinde 3 ay önce evlenen hakem çift görev yapacak.

12 Eylül Pazar günü oynanacak MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği maçında hakem Burak Pakkan düdük çalacak. Aynı maçın dördüncü hakemliğini ise eşi Gamze Durmuş Pakkan yapacak. Pakkan çiftinin 3 ay önce hayatlarını birleştirdikleri öğrenildi.

32 yaşındaki Burak Pakkan geçen sezondan bu yana TFF 1. Lig'de görev yapıyor.

Etiketler rff hakem süper lig
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İktidar da muhalefet de ders çıkarsın: İşte CHP'nin oylarını arttıran 2 neden
Ünlü anketçiden Z kuşağı için ezber bozan yorum
Sağlık Bakanı Koca'nın sürprizini bozuyoruz! İşte açıklayacağı ''sürpriz''
Ölüm sayıları neden bu kadar fazla ? Bakan Koca yanıtladı
Rüşvet alırken yakalanan memurun cezası bu oldu
Kuzey Kore'den çok konuşulacak görüntüler
Üç Kuruş dizisi kadrosuna sürpriz isim
Sahte test kitiyle 9 milyar dolarlık şirketin sahibi oldu
Berfu Yenenler'in eşine cevabı olay oldu: ''Ne zaman kendimi sana bıraksam çocuğumuz oluyor''
Yediemin otoparkındaki araçları satıp borcunu ödedi