Türkiye A Milli Takımın yeni forması tartışma yarattı

ABD merkezli spor giyim markası Nike, Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın yeni formalarını kamuoyunun beğenisine sundu. Geçen mart ayında sosyal medyaya sızan formanın, 1923 yılındaki ilk Türkiye Milli Takımı formasına olan benzerliği dikkat çekti.

Nike’ın resmi internet sitesinden iki farklı fiyat seçeneğiyle (309-599 TL) satışa sunduğu forma, sosyal medyada ‘logonun konumu’ nedeniyle tartışmalara neden oldu. Nike logosunun Türkiye bayrağının üstünde yer alması nedeniyle sosyal medya bazı kullanıcıları formanın tasarımına tepki gösterdi.

DİĞER ÜLKELERİN FORMALARI ÖRNEK GÖSTERİLDİ

Söz konusu tasarımı eleştirenler, Nike’ın diğer ülkelerin milli takımları için yaptığı tasarımları örnek gösterdi.

Firmanın Fransa, Hollanda, İngiltere, Portekiz ve Hırvatistan gibi ülkeler için yaptığı formalarda, Nike logosunun ülkelerin bayraklarının ya da amblerinin üstünde yer almadığına değinilerek, Türkiye formasında ‘neden böyle bir dizayna gidildiği’ soruldu.

‘GEREKSİZ HASSASİYET’

Nike kısa sürede Twitter’ın en fazla konularından biri haline gelirken, kimi sosyal medya kullanıcıları da formaya yönelik eleştirileri haksız bulduklarını ifade eden paylaşımlarda bulundu.

Bu yöndeki paylaşımlarda, logonun bayrağın üstünde olması konusunda ‘gereksiz hassasiyet’ gösterildiği belirtildi. Bununla birlikte bazı paylaşımlarda, Adidas’ın yaptığı ve yine firma logosunun bayrağın üstünde yer aldığı eski Türkiye formaları hatırlatılarak, bu forma tasarımının geçmişte de kullanıldığına işaret edildi.