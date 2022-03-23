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Türkiye EURO 2028 için resmen başvuru yaptı

Türkiye EURO 2028 için resmen başvuru yaptı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2028 Avrupa Şampiyonası finallerinin Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenmesi için UEFA'ya adaylık başvurusunun yapıldığını duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu, 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası finallerinin Türkiye'de düzenlenmesi için UEFA'ya resmi adaylık başvurusunu yaptı.

UEFA, önümüzdeki süreçte aday ülkelerin dosyalarını değerlendirdikten sonra EURO 2028 ev sahipliği ile ilgili kararını verecek.

Etiketler türkiye euro 2028 adaylık başvurusu
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