Arjantinli kalecisi Martinez'den tepki çeken hareket

Finalde Fransa'yı penaltılarda yenerek 2022 Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin'in başarılı kalecisi Emiliano Martinez, kupa töreni sonrasında yaptığı çirkin hareketle tepkileri üzerine çekti.

Arjantin ile Fransa, Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası finalinde Lusail Stadı'nda karşı karşıya geldi. Arjantin 23. dakikada Messi'nin penaltı golüyle 1-0 öne geçti. 36. dakikada ise Di Maria skoru 2-0'a getirdi. Maçın üçüncü golü 80. dakikada Fransa adına Mbappe'den geldi. Hemen ardından 81'de yine Mbappe skoru 2-2'ye getiren golü attı. Karşılaşmanın 90 dakikası berabere bitince mücadele uzadı. Uzatmalarda 108'de Messi sahneye çıktı ancak 118'de hattrick yapan Mbappe'nin golüyle 3-3'le yeniden skoru dengeledi. Finalde başka gol sesi çıkmayınca penaltı atışlarına yapıldı. Penaltı sonuçlarına göre rakibine üstünlük sağlayan Arjantin Dünya Kupası 2022'nin şampiyonu olarak adını tarihe yazdırdı.

Ancak kupa törenine Arjantin kalecisi Emiliano Martinez'in yaptığı hareket damgasını vurdu ve Arjantin'in başarısını da gecenin güzelliğini de gölgelemeyi başardı.

Maç sonu Altın Eldiven ödülünü kazanan Emiliano Martinez, aldığı altın eldiven ödülüyle yaptığı çirkin hareketle tepki çekti